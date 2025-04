„Nie umrzemy młodo”. Jacko Brango i Krzysztof Zalewski z nową piosenką Cyryl Skiba 08.04.2025 12:16 Gitarzysta, wokalista i kompozytor Jacko Brango opublikował nowy singl. Piosenka „Nie umrzemy młodo” powstała we współpracy z Krzysztofem Zalewskim. To propozycja dla miłośników nowoczesnych, indie-rockowych brzmień. Artysta opowiedział o niej na antenie Polskiego Radia RDC.

Jacko Brango (autor: RDC)

Jacko Brango a właściwie Szymon Paduszyński to gitarzysta i wokalista, na co dzień towarzyszący Krzyśkowi Zalewskiemu w jego zespole. Teraz role się odwróciły. Jacko rozwija solową karierę, przy wsparciu kolegi.

Posłuchaj | Południe RDC | Jacko Brango

Nowy singiel „Nie umrzemy młodo” to zapowiedź płyty, która się ukaże w tym roku.

— Ja sobie obiecałem, że na tej płycie muszą się znaleźć właśnie takie postaci, które miały dla mnie wielki wpływ w moim artystycznym rozwoju i drodze. Krzysztof Zalewski to bardzo poważna postać, biorąc pod uwagę to, że nawet jak nie znaliśmy się, nie graliśmy razem koncertów, nie nagrywaliśmy razem płyt, to ja śledziłem Krzyśka, byłem jego wielkim fanem. Od samego początku jego twórczości miał na mnie wielki wpływ, no a jak już zaczęliśmy razem pracować, ten wpływ się zdziesięciokrotnił — zdradził Jacko Brango w Polskim Radiu RDC.

Gość Piotra Majewskiego zaznaczył, że ma nadzieję, że nadchodzący czas to renesans muzyki rockowej.

— W dobie AI i tego, że te piosenki w stylu hip-hopowym już silniki sztucznej inteligencji potrafią wypluwać w milisekundy. Ja liczę, że po prostu w dobie właśnie tej muzyki robionej na komputerze odbije się sytuacja w drugą stronę i będzie bardzo duży popyt na muzykę, która jest wykonywana na żywo, gdzie ten zespół się po prostu zużywa się na scenie, chłopaki wypruwają swoje wnętrzności i dają z siebie wszystko — dodał.

Premierę albumu Jacko Brango zaplanowano na wczesną jesień tego roku. Ma być podparta dużą trasą koncertową.

