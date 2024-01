Pneumatyczny balon nad boiskiem MOSIR-u w Mławie? Radni przeznaczyli 100 tys. zł Alicja Śmiecińska 31.01.2024 16:37 Sztuczne boisko na terenie MOSIR-u w Mławie zostanie zabudowane pneumatycznym zadaszeniem. Rada Miasta Mława przychyliła się do wniosku burmistrza i wprowadziła zmiany w budżecie miasta, przeznaczając 100 tys. zł na projekt i dokumentację inwestycji. — Dzięki tej inwestycji dzieci będą mogły trenować bez względu na pogodę — mówi burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski.

2 Boisko w Mławie zostanie przykryte pneumatycznym balonem (autor: Miasto Mława/Fb)

Jak podkreśla burmistrz Mławy Sławomir Kowalewski, dzięki tej inwestycji dzieci będą mogły trenować bez względu na pogodę.

— Ogłosimy przetarg na opracowanie tej dokumentacji. Zakładamy, że do końca tego roku, czyli, kiedy rozpocznie się sezon jesienno-zimowy boisko sztuczne, pełnowymiarowe w Mławie będzie przykryte balonem. Po to tylko i wyłącznie, żeby spowodować, że będą jeszcze lepsze warunki do trenowania przez cały rok w naszym mieście — oznajmia burmistrz.

Balon nad boiskiem ma być gotowy jesienią tego roku.

