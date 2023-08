20 zabytków z regionu płockiego dostało pieniądze na remonty Katarzyna Piórkowska 11.08.2023 20:42 Dawny młyn w Bodzanowie, klasycystyczny ratusz w Gąbinie, spichlerz w Radzanowie czy kościół w Nowym Duninowie – 20 zabytków z Płocka, powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego otrzymało dofinansowanie od samorządu Mazowsza na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane.

Dofinansowanie na prace konserwatorskie w regionie płockim (autor: Diecezja płocka)

20 zabytków z Płocka i ościennych powiatów otrzymało dofinansowanie na prace konserwatorskie. Wśród nich jest zabytkowy kościół w Nowym Duninowie, który wymaga osuszenia przed dalszymi pracami.

– To jest odnowienie elewacji frontowej od części wejściowej kościoła, tam następują tak zwane wysolenia, czyli wilgoć, która jest w murach, wychodzi i to bardzo mocno niszczy fasadę kościoła. Widać to bardzo wyraźnie – mówi proboszcz parafii ks. Rafał Gutkowski.

Osuszenie kościelnych murów poprzedza konserwację malowideł ściennych w świątyni, których autorem jest Władysław Drapiewski – autor polichromii w katedrze płockiej.

