Dawna siedziba gestapo w Płocku będzie służyć studentom Katarzyna Piórkowska 22.02.2024 20:18 Dawna katownia gestapo w Płocku, a później siedziba m.in. NKWD i policji zostanie przeznaczona do celów edukacyjnych. Uczyć się tam będą studenci prawa Akademii Mazowieckiej. – Bardzo się cieszę i dziękuję panu wojewodzie, że nie trzeba było długich kolejnych lat, żeby przekonywać do wykonania prostej czynności – mówi prezydent miasta.

Podpisanie listu intencyjnego o przekazaniu budynku przy ul. 1 Maja Akademii Mazowieckiej (autor: UM Płock)

Rozpoczyna się nowy rozdział w historii zabytkowej kamienicy przy ul. 1 Maja. Dawna katownia gestapo zamieni się na miejsce nauki dla studentów prawa Akademii Mazowieckiej.

Nowy kierunek uczelnia zamierza uruchomić w październiku. Wojewoda mazowiecki, prezydent Płocka i rektor akademii podpisali list intencyjny o przekazaniu budynku.

– Bardzo się cieszę i dziękuję panu wojewodzie, że nie trzeba było długich kolejnych lat, żeby przekonywać do wykonania prostej czynności. Kolejne kroki będą zmierzały do tego, by właśnie poprzez miasto ten budynek trafił do Akademii Mazowieckiej, a w przyszłości, by kształcili się tam przyszli prawnicy – mówi prezydent Andrzej Nowakowski.

Kamienica przy ul. 1 Maja została zbudowana na początku XX wieku.

Budynek należy do skarbu państwa. Od 2014 roku, kiedy policja wyprowadziła się do nowej siedziby, stoi pusty i niszczeje.

