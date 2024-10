Kamienica na Starym Rynku straszy, ale miasto chce ją odnowić Katarzyna Piórkowska 22.10.2024 14:11 Zaniedbana zabytkowa kamienica na Starym Rynku w Płocku może zostać wyremontowana. Miasto chce odebrać ją właścicielom, w zamian oferując inny obiekt przy ul. Szpitalnej, a następnie ją wyremontować.

Płock, kamienica na Starym Rynku (autor: RDC)

Kamienica pod numerem 22 na Starym Rynku może wrócić do dawnej świetności. Na razie budynek nie ma tynków, okien i drzwi i szpeci okolicę.

Prezydent Andrzej Nowakowski tłumaczy, że miasto zaproponowało prywatnym właścicielom zabytku zamianę zrujnowanego budynku na nieruchomość przy ul. Szpitalnej.

– Jest szansa, że już wkrótce miasto Płock stanie się właścicielem tej kamienicy i będzie mogło przystąpić do remontu. Następnie w ramach naszego autorskiego programu mieszkań na start planujemy także zasiedlenie tej kamienicy – mówi Nowakowski.

Miasto ma w planie wyremontować budynek i przeznaczyć go na miejskie mieszkania czynszowe.

Jeśli rada miasta zgodzi się na zamianę, to do końca roku kamienica może być własnością miasta, a w ciągu 2–3 lat zostanie wyremontowana i pierwsi lokatorzy będą mogli się do niej wprowadzić. Decyzja w sprawie kamienicy ma zapaść na październikowej sesji rady miasta.

