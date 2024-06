Noc Świętojańska na Mazowszu. Jakie imprezy dziś w regionie? RDC 22.06.2024 13:50 Wianki, Noc Świętojańska, Noc Kupały czy Sobótka - dziś w wielu miejscach na Mazowszu obchody słowiańskiego święta płodności, szczęścia i miłości. Świętować będzie Płock czy Kozienice. Sprawdziliśmy, co w programach.

Noc Świętojańska/zdjęcie ilustracyjne (autor: Mariusz Cieszewski/flickr)

Teatr ognia, koncert i puszczanie wianków na Wiśle. Słowiańskie święto płodności, szczęścia i miłości, czyli Noc Kupały dziś w Płocku.

- Wracamy na Bulwary Wiślane – mówi Konrad Iwański z Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. - Jest to formuła, którą sprawdziliśmy przed rokiem. Przenieśliśmy Wianki z amfiteatru. Co warte zauważenia, ta formuła na otwartym powietrzu daje nam więcej możliwości, także w kontekście pokazów i ta Noc Kupały faktycznie może opierać się o prawdziwy żywy ogień. Przed nami koncert zespołu Kirschenbaum. Po tym koncercie będzie inscenizacja Teatru Ognia Bohema. Na koniec tradycyjnie puścimy Wianki - tłumaczy.



Specjalny pokaz z wykorzystaniem ognia przygotował teatr Bohema. Będzie m.in. plucie ogniem i widowisko „Furia iskier”.

- To jest pokaz przygotowany specjalnie na obchody Nocy Świętojańskiej. Tradycje tego wydarzenia pokazują przy pomocy muzyki, ognia, odpowiednich kostiumów. Występ jest osnuty na staropolskich legendach i podaniach ludowych. Polska nazwa Sobótka odnosiła się do małego sabatu i na taki sabat także Państwo traficie - dodaje.



Początek imprezy o 20.30. Puszczanie wianków na Wiśle przy asyście WOPR o godz. 22.30. Osoby zainteresowane mogą przynieść własne wianki i wziąć udział w obrzędzie.

Noc Świętojańska w gminie Sabnie

A teraz przenosimy się nad Zalew w Niewiadomej w gminie Sabnie. Także tu już dziś odbędzie się Noc Świętojańska.

- Zaczniemy strefą sportowo animacyjną dla dzieci, które będą mogły zmierzyć się w kilku konkurencjach - mówi Marzena Smolis, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach. - Będziemy mogli posłuchać wykonawców ze Studia Piosenki Metro, wystąpią też zespoły: Guzowianki, Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie”. Będziemy wspólnie wić wianki, będziemy przygotowywać się do puszczenia tych wianków na naszym zalewie. Wcześniej jeszcze sokołowianie będą przeprowadzać warsztaty z parzenia ziół - wyjaśnia.



Uczestnicy będą także szukać kwiatu paproci, będą również rozpalane ogniska. Wydarzenie nad Zalewem w Niewiadomej od godziny 16. Wstęp jest bezpłatny.

Impreza nad Jeziorem Kozienickim

Gry plenerowe i warsztaty plastyczne, puszczanie wianków na wodę, klimatyczny koncert, a na finał pokaz tańca z ogniem. Dziś także na nabrzeżu nad Jeziorem Kozienickim odbywa się kolejna edycja „Nocy Świętojańskiej”

- To jedno z najbardziej, klimatycznych wydarzeń jakie odbywają się w naszym mieście – zachęca dyrektor Kozienickiego Domu Kultury Elwira Kozłowska. - Ostatnie lata pokazały, że Noc Świętojańska cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony mieszkańców i wierzę, że w tym roku będzie podobnie. Serdecznie zapraszam! - mówi.





W programie między innymi drewniane gry plenerowe oraz warsztaty plastyczne „Malowanie na drewnianych plastrach”. Nie zabraknie też tradycyjnego wyplatania wianków i puszczania ich na wodę.

- Dla naszych mieszkańców przygotowaliśmy również wyjątkowy koncert – dodaje Kozłowska. - A specjalnie dla nich wystąpi zespół Czarnina. To czteroosobowy skład grający akustycznie tradycyjne melodie romskie, bałkańskie czy bliskowschodnie, reinterpretowane i aranżowane na nowo. To co najbardziej wyróżnia to niezwykle ekspresyjny śpiew, mnóstwo improwizacji na scenie oraz prawda, która wybrzmiewa w tej muzyce - wyjaśnia.



Na wydarzenie zapraszają Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Strat imprezy dziś o godzinie 20.

