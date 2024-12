„Twoje Mazowsze” w podwarszawskim Halinowie. O czym dziś w audycji Piotra Łosia? Adam Abramiuk 21.12.2024 06:44 Przed świętami Bożego Narodzenia w Polskim Radiu RDC odkrywamy tajemnice regionu. W audycji Twoje Mazowsze dziś zawitamy do podwarszawskiego Halinowa. Zapraszamy od 10:00 do 14:00.

Piotr Łoś (autor: RDC)

W Polskim Radiu RDC kontynuujemy nasze podróże po perełkach naszego województwa. Tym razem z audycją „Twoje Mazowsze” zawitamy do podwarszawskiego Halinowa.

Do słuchania zaprasza Piotr Łoś.

- Właściwie to zastanawiam się, gdzie będziemy, w Skródzie czy w Halinowie, bo Halinów wyrósł na wsi Skróda. O historii tej Skródy również będziemy mówić. To taka kolejna podwarszawska miejscowość, która próbowała zaistnieć jako miasto-ogród. Nie do końca ten projekt się udał, ale Halinów jednak się rozwijał, przede wszystkim ze względu na kolej, która przechodzi przez tę miejscowość - mówi.







Zapraszamy do słuchania w godzinach 10:00-14:00.

PLAN ROZMÓW

Dawny i współczesny Halinów - Adam Ciszkowski, burmistrz Halinowa

Sport, rekreacja i turystyka w gminie (m.in. nowoczesna sieć ścieżek rowerowych w Halinowie i okolicach) - Robert Grubek, sekretarz Halinowa i Dawid Wojda z Rady Miejskiej w Halinowie

Historia Halinowa (w tym historia Dworu Skruda, mieszczącego obecnie siedzibę Gminnego Centrum Kultury) oraz działalność Gminnego Centrum Kultury - Dariusz Kowalczyk, dyrektor Gminnego Centrum Kultury

I Jarmark Świąteczny w Halinowie - Weronika Zdzieborska, zastępca dyrektora Gminnego Centrum Kultury (występuje na Jarmarku jako wokalistka podczas wspólnego kolędowania) oraz Patrycja Łaczmańska, przedstawicielka Teatru MEET (Teatr MEET występuje na Jarmarku ze spektaklem "Opowieść Wigilijna")

Seniorzy w mieście - Irena Robak, prezes Stowarzyszenia "Jesienne Marzenia" (Stowarzyszenie "Jesienne Marzenia" występuje na Jarmarku z koncertem kolęd)

Edukacja w gminie - Lidia Kołakowska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie

Historia Halinowa (m.in. parcelacja majątków, koncepcja miasta-ogrodu) - historyk Tomasz Żurawski

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.