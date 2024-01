Kolej zyskuje na popularności. Ile osób przejechało pociągami KM w 2023 roku? [SPRAWDŹ] RDC 25.01.2024 13:58 W 2023 roku z usług przewozowych Kolei Mazowieckich skorzystało ponad 61,5 mln pasażerów, czyli o prawie 2,5 mln więcej niż rok wcześniej — przekazała rzecznik prasowa Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. Jak zaznaczył prezes zarządu KM Robert Stępień, dane statystyczne za ubiegły rok najlepiej świadczą, że kolej to coraz bardziej popularny środek transportu.

Koleje Mazowieckie (autor: Koleje Mazowieckie)

Rzecznik prasowa Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska przekazała, że z usług Kolei Mazowieckich w ubiegłym roku skorzystało ponad 61,5 mln pasażerów.

Nowakowska zaznaczyła, że to dobry wynik szczególnie w kontekście szeroko zakrojonych prac modernizacyjnych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury i związanych z tym ograniczeniami w prowadzeniu ruchu pociągów.

— Wzrost liczby podróżnych to najlepszy dowód na to, że pasażerski transport kolejowy wraca do wyników sprzed pandemii — dodała.

W 2023 roku z usług przewozowych Kolei Mazowieckich skorzystało > 6⃣1⃣,5⃣ mln pasażerów czyli o 2⃣,5⃣ mln więcej niż w ubiegłym roku. To dobry wynik, uwzględniając liczne prace modernizacyjne i związane z tym ograniczenia w prowadzeniu ruchu pociągów.

ℹ️ https://t.co/V1EbgmCoyR pic.twitter.com/X0M5vatyNF — Sejmik Województwa Mazowieckiego (@SejmikMaz) January 25, 2024

Coraz popularniejszy środek transportu

Rzeczniczka przypomniała, że w 2019 roku, czyli przed pandemią, ponad 62,1 mln pasażerów wybrało podróże pociągami Kolei Mazowieckich, które są pierwszą samorządową spółkę kolejową w kraju, która w tym roku obchodzi jubileusz 20-lecia powstania.

— Dane statystyczne za ubiegły rok najlepiej świadczą, że kolej to coraz bardziej popularny środek transportu. Jest wybierany przez podróżnych w różnym wieku, ale wspólnym ich mianownikiem są takie same oczekiwania odnośnie bezpieczeństwa, punktualności i jakości świadczonych usług. Ważny jest także aspekt ekologiczny. Wszystkie te wymagania spełniają Koleje Mazowieckie, jeden z najnowocześniejszych regionalnych przewoźników w kraju — powiedział prezes zarządu KM Robert Stępień.

Szef KM dodał, że przez dwie dekady funkcjonowania spółka zrealizowała wiele projektów inwestycyjnych mających na celu podniesienie standardów podroży.

— Cieszę się, że nasze działania zostały docenione przez podróżnych. To, z jednej strony daje nam satysfakcję, ale z drugiej jest dużym zobowiązaniem na przyszłość — powiedział Robert Stępień.

Czytaj też: Koniec strajku WKD. Jest porozumienie kolejarzy z zarządem spółki