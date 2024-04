Nowe parkingi przy stacjach PKP na Mazowszu. Gdzie powstaną? [SPRAWDŹ] RDC 04.04.2024 19:38 Mieszkańcy Ciechanowa, Mławy oraz Małkini Górnej zyskają możliwość dogodnego łączenia podróży samochodem i koleją. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na budowę nowych parkingów przy stacjach. Inwestycja będzie zrealizowana w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

Parkingi przy stacjach w Ciechanowie, Mławie i Małkini ułatwią podróżowanie (autor: PLK SA)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetargi na budowę nowych parkingów przy stacjach. Przy stacji Ciechanów od strony ul. Sienkiewicza powstanie 48 miejsc postojowych, w tym 3 miejsca dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. W Mławie przy ul. Dworcowej przewidziano 74 miejsca postojowe, w tym 4 dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się.

Oba parkingi zostaną oświetlone latarniami działającymi w energooszczędnej technologii LED. Podróżni będą mogli skorzystać z parkingów w 2025 roku. Zapewnią one dogodne przesiadki na pociągi jadące w kierunku Warszawy i Gdańska.

W sąsiedztwie stacji Małkinia na linii Warszawa – Białystok zaplanowano budowę parkingu w rejonie ul. 1 Maja. Powstanie 86 miejsc postojowych, w tym 4 dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Teren, także obecnie wykorzystywany przez mieszkańców do parkowania, zostanie uporządkowany, zyska utwardzoną nawierzchnię i odwodnienie, będzie też oświetlony lampami LED. Dzięki większej liczbie dostępnych miejsc parkingowych, mieszkańcy dojeżdżający na co dzień do pracy i szkoły łatwiej przesiądą się z samochodów do pociągów. Udostępnienie parkingów planowane jest do końca roku.

Budowa miejsc postojowych realizowana jest w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”.

Po zakończeniu prac PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekażą parkingi spółce PKP S.A., która będzie odpowiedzialna za ich zarządzanie i utrzymanie.

Z samochodu do pociągu

W województwie mazowieckim planowana jest budowa łącznie 11 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach, o szacunkowej wartości ponad 8 mln zł. Są to Ciechanów, Mława, Ruda Wielka, Małkinia, Chorzele, Wola Bierwiecka, Kruszyna, Warka, Urle i Zielonka. Udostępniono już dla podróżnych miejsca parkingowe przy nowym przystanku Błonie Rokitno.

Celem „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

W skali całego kraju w ramach Programu przewidziano budowę lub modernizację 207 przystanków kolejowych (dodatkowe 107 jest na liście rezerwowej). Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł.

Zaplanowano także realizację ponad 100 parkingów przy istniejących i nowo budowanych przystankach. Kwota przeznaczona na budowę parkingów to ponad 74 mln zł. Obecnie zakończono budowę miejsc parkingowych w 9 lokalizacjach, w 44 postępują prace budowlane, a dla 25 trwają postępowania przetargowe.

