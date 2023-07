Najgorętszy weekend tego lata. Na Mazowszu powyżej 30 stopni. Są alerty IMGW RDC 15.07.2023 09:14 Weekend na Mazowszu pod znakiem upałów. Już dziś synoptycy przewidują iście afrykańską pogodę. Na zachodzie regionu słupki rtęci mogą pokazać nawet 35°C. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia dla całego Mazowsza od godz. 12:00. Alerty będą obowiązywać aż do poniedziałkowego wieczoru.

Upały na Mazowszu (autor: UM Warszawa)

UPAŁY NA MAZOWSZU. ALERT IMGW

Powyżej 30°C w województwie mazowieckim – ten weekend zapowiada się bardzo gorąco.

– Od 29–30 stopni na wschodzie i południu województwa do nawet 32 na zachodzie i północnym zachodzie. Sobota będzie więc bardzo gorąca – mówi synoptyk IMGW Ewa Łapińska.

Nie jest jednak wykluczone, że na zachodzie temperatura wyniesie nawet 35°C. Wskazują na to wydane przez IMGW alerty.

Gorąco również będzie w nocy.

– Trudno będzie odpocząć, ponieważ temperatura minimalna wyniesie około 18–20 stopni. Noc będzie pogodna, ale też bardzo gorąca i duszna – dodaje Łapińska.

Upały utrzymają się również w niedzielę. A wieczorem w regionie mogą pojawić się silne burze.

RCB ostrzega przed upałami

Unikaj wysiłku fizycznego, noś nakrycie głowy, nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie - ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z sobotnimi i niedzielnymi upałami. Dodano, że w ciągu dnia, najwyższa temperatura jest między godz. 15 a 18, a nie – jak się powszechnie sądzi – w południe.

"Dziś i jutro czeka nas prawdziwy upał. Pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa!" - przestrzega w sobotnim wpisie na Twitterze RCB.

Eksperci radzą, by unikać wysiłku fizycznego, nosić nakrycie głowy oraz zostawiać dzieci i zwierząt w aucie. Przypomnieli też o stosowaniu kremów z filtrem UV oraz zamykaniu i zasłanianiu w ciągu dnia okien. "Nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm; noś lekką i przewiewną odzież" - wskazano w poradniku "Jak przetrwać upał".

Należy też - jak dodano - pić dużo niegazowanej wody i ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu.

Jak przypomniano na stronie internetowej RCB, upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30 st. C. "W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi – w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12–13" - wskazano.

Eksperci RCB zwrócili uwagę, że wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. "Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu" - przestrzegli. Przypomnieli, że jego objawy to m.in: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka czy szum w uszach.

RCB zaznaczyło, że upał wpływa też na układ nerwowy człowieka. Wysokie temperatury mogą powodować ospałość, zdenerwowanie, a także wpływają na poziom koncentracji i efektywność pracy. "Należy pamiętać, że upał jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych i dzieci. Trzeba również zadbać o zwierzęta, gdyż wysokie temperatury również u nich mogą prowadzić do przegrzania organizmu" - podkreślono.

W razie zauważenia objawów przegrzania organizmu, takich jak przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy, dreszcze należy zadzwonić pod 112 - radzi RCB.

Jak radzić sobie z upałami?

Zapytaliśmy specjalistę, jak zadbać o zdrowie w tak trudnym czasie. Przede wszystkim, jeśli tylko możemy, unikajmy długiego przebywania na słońcu.

– Jest ryzyko zmian skórnych, które pojawiają się przy dużym nasłonecznieniu. Podczas upału człowiek może się łatwo odwodnić. Powinniśmy pić wodę, bo to najlepszy sposób nawadniania się – mówi prof. kardiologii Artur Mancarz.

Należy zwrócić też szczególną uwagę na seniorów.

– Odwodnienie to głównie problem osób starszych. U osób młodych mają ośrodek pragnienia wystarczająco sprawny i nie dopuszcza on do odwodnienia. Osoby starsze natomiast mogą przeoczyć zapotrzebowanie organizmu na wodę, dlatego przypominajmy im – zaznacza lekarz.

Na odwodnienie szczególnie powinny uważać osoby z problemami sercowo-naczyniowymi. Odwodnienie bowiem przyspiesza rytm serca. Dla osób z miażdżycą zmiana rytmu serca może wywołać powikłania kardiologiczne, bóle wieńcowe, zmiany zakrzepowe.

Zasłabnięcia kierowców przez upały

Na upały trzeba również uważać, gdy kierujemy autem. Wypadki drogowe w okresie wakacyjnymi nierzadko spowodowane są zasłabnięciami kierowców właśnie w związku z upałami.

Są pewne objawy, które powinny zaniepokoić kierowców.

– Suchość w ustach, potliwość na czole, mroczki przed oczami, drętwienie kończyn to są symptomy, które mogą świadczyć o tym, że nasze zdrowie jest zagrożone – mówi ratownik medyczna Agata Baran-Kowalska.

Ratownicy polecają, żeby przy takich objawach zatrzymać się i złapać oddech. W trudnych przypadkach należy wezwać pogotowie.

– Zjeżdżamy na bok, włączamy światła awaryjne, staramy się zabezpieczyć pojazd. Należy wyjść z samochodu, usiąść lub ukucnąć, spokojnymi, niezbyt dużymi łykami wypić co najmniej jeden-dwa kubki wody. Ta woda nie powinna być bardzo zimna – radzi ratownik.

Co ważne, temperatura z klimatyzacji a aucie nie powinna być dużo niższa niż ta na zewnątrz.

