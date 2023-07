„Sama bałabym się tu zejść”. Ciemno w parku Agrykola w Warszawie Adrian Pieczka 14.07.2023 17:40 W części parku Agrykola w Warszawie po zapadnięciu zmierzchu jest kompletnie ciemno. Choć nie brakuje tam latarni, wszystkie one nie działają. Jak powiedzieli nam spacerujący w tamtym rejonie warszawiacy, wieczorem może tam być naprawdę nieprzyjemnie. Po interwencji Radia dla Ciebie urzędnicy deklarują niezwłoczną naprawę awarii.

5 Ciemno w parku Agrykola (autor: RDC)

Mimo latarni plac pod Zamkiem Ujazdowskim, jak i schody do niego prowadzące od miesięcy są nieoświetlane.

Jak oceniają warszawiacy, teraz w trakcie wieczornych spacerów trudno czuć się tam bezpiecznie.

Jak przekazała nam rzeczniczka Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska, tak naprawdę dopiero od naszych reporterów władze dowiedziały się o tym, że latarnie nie działają.

– Mam apel do mieszkańców: jeśli zobaczą, że coś na przykład w takim parku nie działa, chociażby latarnia, to bardzo prosimy o zgłaszanie tego bezpośrednio do Zarządu Zieleni, dzięki czemu możemy szybciej podjąć interwencję – mówi Kwiecień-Łukaszewska.

Dział techniczny ustala teraz przyczynę awarii, która ma zostać jak najszybciej naprawiona.

Na filmie poniżej nasza reporterka, w zupełnej ciemności, wspina się po schodach prowadzących do Zamku Ujazdowskiego.

