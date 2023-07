Planowanie remontów w mieście za pomocą sztucznej inteligencji? „To możliwe” Adam Abramiuk 14.07.2023 15:22 Sztuczna inteligencja mogłaby pomóc przy planowaniu miejskich inwestycji – mówił w „Poranku RDC” dr Sebastian Grabowski. Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej opowiadał o tym, jakie wyzwania stoją przed współczesnymi miastami, tzw. smart cities.

Remonty w Warszawie (autor: Paweł Supernak/PAP)

Planowane miejskich inwestycji za pomocą sztucznej inteligencji jest możliwe – przekonywał w Radiu dla Ciebie dr Sebastian Grabowski.

Gość „Poranka RDC” mówił o tym, jakie wyzwania stoją przed współczesnymi miastami. Wskazywał przede wszystkim na brak synchronizacji między tym, co się dzieje w mieście, a tym, co jest w sieci.

Najlepszym tego przykładem są liczne remonty drogowe i nieaktualne informacje w mapach Google.

– On nie ma informacji aktualnej, że tu jest problem, zamknięta ulica. On ocenia sobie zajętość ulic po lokalizacjach telefonów, które analizuje sobie w trybie rzeczywistym. Zabrakło tu tej synchronizacji – zauważył.

Można synchronizować takie remonty, ale też można to robić efektywniej.

– Może robić to fazami, ale jak sobie wykopiemy dół w centrum miasta i mamy tam wsadzić różne rury i kable, to logika podpowiada, by zrobić to w jednym momencie. Nie będziemy przecież cały czas kopali po kawałku. Stąd się biorą główne problemy. Planowanie w dużych miastach jest ewidentnym problemem – podkreślił dr Grabowski.

Przykładem miasta, gdzie obecnie prowadzonych jest wiele remontów, jest Warszawa.

Jednocześnie trwają prace m.in. na Trasie Łazienkowskiej, Wisłostradzie, Placu Trzech Krzyży, Gagarina, Sobieskiego, Puławskiej czy Kasprzaka.

