Upały co najmniej do końca tygodnia. Jak radzić sobie z wysoką temperaturą? RDC 16.08.2023 18:47 Dużo pić, nakrywać głowę, unikać wychodzenia na zewnątrz i się schładzać. Oto recepta na przetrwanie upałów, które według prognoz utrzymać się mają co najmniej do końca tygodnia. Dziś w stolicy termometry pokazały nawet 35 stopni, a w całym województwie obowiązuje alert drugiego stopnia przed upałami.

Upały co najmniej do końca tygodnia. Jak radzić sobie z wysoką temperaturą? (autor: UM Warszawa)

Tropikalne upały wystawiają na szwank nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Dotyczy to zwłaszcza dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Wysokie temperatury na Mazowszu mają utrzymać się co najmniej do końca tygodnia.

- W czasie najwyższych temperatur należy sięgać często po wodę - mówi doktor Marek Budny, lekarz ze szpitala wojewódzkiego w Płocku - Dwa litry to jest minimum. Trzeba przynajmniej trzy-cztery litry płynów w ciągu doby spożywać, żeby zadbać o odpowiednie nawodnienie. Najlepiej, żeby to była woda mineralna, a nie słodzone soki. Unikamy alkoholu i napojów z kofeiną - tłumaczy.



Można pić elektrolity, ale nie w nadmiarze.

- Jeżeli będziemy spożywać elektrolity, ale będziemy pocić się ponad miarę, kumulacja elektrolitów nie jest też dobra dla naszego organizmu. Trzeba uzupełniać braki i niedobory, ale nie można przesadzać w drugą stronę - dodaje lekarz.



W upał dobrze jest zakładać przewiewne, bawełniane albo lniane ubrania i pamiętać o nakryciu głowy.

Konieczne schładzanie

- Dobrze jest także schładzać ciało - podpowiada doktor Marek Budny. - Czyli bierzemy zimne czy chłodne prysznice, robimy kompresy, staramy się unikać wychodzenia przynajmniej w godzinach 11-15, czyli wtedy, kiedy słońce operuje najwyżej na niebie - wskazuje.

Kurtyny i zraszacze w Warszawie

W upałach mogą ulżyć także kurtyny wodne i zraszacze, które ponownie stanęły na ulicach Warszawy.

- Punkty te są stałe. To plac Zamkowy, Krakowskie Przedmieście przy pomniku Kopernika, plac Trzech Krzyży przy pomniku Witosa, plac Konstytucji, Floriańska przy bazylice, Płyta Desantu, Nowy Świat przy Smolnej, skwer Hoovera. Kurtyna jest także pod Pałacem Kultury od strony Alei Jerozolimskich - mówi Marek Smółka z miejskich wodociągów.





O ile kurtyny znikają z ulic na noc - to w wybranych lokalizacjach w dzielnicach ustawione są też specjalne zraszacze.

- Rozpylające mgiełkę wodną. Od tego sezonu mamy zupełnie nowe urządzenia. Część z nich ma formę przypominającą latarnię i uruchamia się automatycznie, kiedy temperatura powietrza osiąga określoną wartość. Pozostałe mają formę łuków i każdy przechodzeń, żeby się ochłodzić, może sobie je sam uruchamiać - dodaje Smółka.



Zapytaliśmy warszawiaków, jak radzą sobie z upałami.





Według prognoz, temperatury powyżej 30 stopni, mają się utrzymać co najmniej do końca tygodnia.

