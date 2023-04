Skontrolują kierowców, rowerzystów i pieszych. Policyjna akcja Bezpieczna Majówka Olga Kwaśniewska 28.04.2023 09:33 Rusza policyjna akcja Bezpieczna Majówka. Na drogach wszystkich kategorii pojawią się oznakowane i nieoznakowane patrole. W całej Polsce w długi majowy weekend każdego dnia na drogi wyjedzie średnio 4,5 tys. policjantów, w tym policyjne grupy SPEED.

Bezpieczna Majówka 2023 (autor: Mazowiecka Policja)

Cykliczną akcję policji zapowiada naczelnik drogówki w Komendzie Miejskiej Policji w Siedlcach Krzysztof Skup.

- Kontrole stanu trzeźwości, kontrole prędkości, stosowanie się do przepisów, przewożenie osób w pojazdach, przede wszystkim naszych milusińskich, czyli właściwe wykorzystanie urządzeń do przewozu dzieci. Stosowanie się do obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. No i niestety to, co obserwujemy w tej chwili - to korzystanie w czasie jazdy z telefonów, trzymając urządzenie w ręce - mówi.





Policjanci zwrócą uwagę nie tylko na kierowców samochodów.

- Motocykle, motorowery, rowery. Pogoda zaczyna nam sprzyjać. Odrębną grupą są hulajnogi elektryczne. Rzeczywiście ważnym jest, aby korzystać z nich w sposób zgodny z przepisami - tłumaczy Krzysztof Skup.





Na baczności powinni mieć się także piesi - policjanci sprawdzą, czy przekraczają jezdnie w wyznaczonym miejscu i czy pamiętają o odblaskach. Akcja Bezpieczna Majówka zakończy się w czwartek wieczorem.

Czytaj też: Przeprowadzają nurogęsi przez ulice. Patrole strażników, wolontariuszy i urzędników