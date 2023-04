Przeprowadzają nurogęsi przez ulice. Patrole strażników, wolontariuszy i urzędników Natalia Rozbicka 27.04.2023 09:41 Wolontariusze, Strażnicy Miejscy i urzędnicy patrolują okolice Łazienek Królewskich w Warszawie. Za zadanie mają pomagać nurogęsiom. Chodzi o przeprowadzenie ich w drodze nad Wisłę, przez ruchomą Wisłostradę np. z Agrykoli.

Przeprowadzają nurogęsi przez ulice. Patrole strażników, wolontariuszy i urzędników (autor: ZZW)

Ulubionym miejscem lęgu warszawskich nurogęsi są okolice Łazienek Królewskich, Agrykoli i Kanału Piaseczyńskiego. Co roku w kwietniu i maju Zarząd Zieleni monitoruje te okolice, w celu zabezpieczenia trasy przejścia nurogęsich rodzin do Wisły.

- Przede wszystkim mamy zorganizowane patrole wokół Kanału Piaseczyńskiego i wokół dróg zakończonych w Łazienkach trzy razy dziennie - mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska, rzeczniczka stołecznego Zarządu Zieleni





Ochotnicy sprawdzają, gdzie są ptasie rodziny.

- W momencie, gdy taki wolontariusz zauważy np. w jednym ze zbiorników pojawiła się mama z nurogęsiątkami, daje sygnał do nas. Informujemy też straż miejską, organizujemy to bezpieczne przejście przez Wisłostradę prosto do Wisły - tłumaczy rzeczniczka.





Do tej pory wolontariusze przeprowadzili dwie rodziny nurogęsi. Ptasie wędrówki mogą trwać nawet do końca maja

