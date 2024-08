Zmasowana akcja Policji Mazowieckiej. Dwa dni kontroli i ponad setka pijanych kierowców 01.08.2024 15:34 W trakcie dwudniowych porannych kontroli funkcjonariusze z garnizonu mazowieckiego policji zatrzymali 113 kierowców, którzy prowadzili samochód po spożyciu alkoholu. W sumie podczas zmasowanej akcji na drogach Mazowsza skontrolowano blisko 53,7 tys. kierujących.

Zmasowana akcja Policji Mazowieckiej. Dwa dni kontroli i ponad setka pijanych kierowców (autor: KWP Radom)

Policja przeprowadziła kontrolę trzeźwości we wtorek i w środę we wczesnych godzinach porannych, kiedy na Mazowieckich drogach jest szczyt komunikacyjny.

Funkcjonariusz wykonali 53 689 badań osób, które kierowały nie tylko samochodami, ale także motocyklami czy rowerami. "Łącznie mundurowi ujawnili 113 amatorów jazdy +na podwójnym gazie+. Zatrzymali 99 praw jazdy, a także cztery osoby, które pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, wsiadły za kierownicę" – przekazała rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podisnp. Katarzyna Kucharska.

Jednym spośród nietrzeźwych kierowców był 26-latek, który w Płocku, mając blisko 2 prom. alkoholu w organizmie, kierował karawanem. Niechlubnym rekordzistą okazał się 35-latek zatrzymany w pow. ostrołęckim. Kierowca citroena miał 3,5 prom. alkoholu w organizmie.

Rzeczniczka podkreśliła, że nieodpowiedzialni kierowcy stracili już prawa jazdy i wkrótce odpowiedzą przed sądem.

Kary za jazdę po spożyciu

Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 prom.), co traktowane jest jako wykroczenie, grozi: grzywna nie niższa niż 2500 zł (maksymalna to 30 tys. zł lub areszt do 30 dni), zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat oraz 15 punktów karnych.

Za przestępstwo prowadzania pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 prom.) grozi: grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności, lub kara pozbawienia wolności do 3 lat, a także zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat. Sąd może też orzec obowiązek wpłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, w wysokości od 5 tys. zł do 60 tys. zł.

Jeśli kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości spowoduje wypadek, w którym są ciężko ranni, trafi do więzienia na minimum 3 lata; jeśli są ofiary śmiertelne sprawcy może grozić nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też: Strefa Czystego Transportu w stolicy. Bilans pouczeń po miesiącu od jej wprowadzenia