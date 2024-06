A. Struzik w RDC: mamy pieniądze na likwidację składowiska w Nowym Miszewie Adam Abramiuk 11.06.2024 16:07 Ze składowiskiem w Nowym Miszewie sobie poradzimy, mamy na to pieniądze. Problem stanowią kolejne takie miejsca - mówił w Radiu dla Ciebie Adam Struzik. Marszałek Województwa Mazowieckiego komentował problem likwidacji nielegalnych składowisk odpadów. Dla Nowego Miszewa zabezpieczono środki, teraz przygotowywany jest przetarg na realizację zadania.

Adam Struzik (autor: RDC)

Są pieniądze na likwidację nielegalnego składowiska odpadów w Nowym Miszewie, teraz przygotowywany jest przetarg na realizację tego zadania - powiedział w „Popołudniu RDC” Adam Struzik.

- Na Mazowszu jest jednak wiele innych składowisk, z którymi mamy większy problem - podkreślił Marszałek Województwa Mazowieckiego. - Tutaj jesteśmy w dialogu ze stroną rządową i też poszukujemy rozwiązań, bo tego nie jest w stanie udźwignąć samorząd, który posiada możliwości finansowe. Niestety tam wstępna ocena mówi już o setkach milionów złotych, a nie o dziesiątkach. A takich zidentyfikowanych w tej chwili na Mazowszu miejsc jest już kilka. A kto wie, co jeszcze, dlatego że to często jest wynik działalności przestępczej - tłumaczył.





Zaznaczył, że pieniądze to jedno, ale problemy są też formalno-prawne. Te pojawiły się zarówno w Wołominie, jak i Nowym Miszewie.

- W pewnym momencie rozmyła się odpowiedzialność decyzyjna, przerzucono niektóre decyzje podejmowane przez starostów na marszałków i teraz my pierwsze, co musimy zrobić, no to wyczerpać postępowania administracyjne. W przypadku tego składowiska ta procedura przymuszająca właściciela tej instalacji została właśnie wyczerpana, teraz przeszliśmy na poziom egzekucyjny - wskazał.



Składowisko w Wołominie przy ul. Łukasiewicza wykryto w maju ubiegłego roku. Jest tam kilka tysięcy beczek z łatwopalnymi chemikaliami. Jeżeli chodzi o Nowe Miszewo, tamtejsze wysypisko od 2022 roku działa nielegalnie, kiedy skończyły się pozwolenia. Kilkukrotnie dochodziło tam do pożarów.

