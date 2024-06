Adam Struzik wybrany na Marszałka Województwa Mazowieckiego Adrian Pieczka 10.06.2024 12:17 Adam Struzik został dziś wybrany na Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pełni ten urząd nieprzerwanie od 2001 roku, co oznacza, że jest najdłużej urzędującym marszałkiem województwa w Polsce. Podczas wyborów samorządowych uzyskał też najwyższy wynik do sejmiku Mazowsza – prawie 75 tysięcy głosów.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (autor: RDC)

Podczas dzisiejszych obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego radni wybrali na Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzik.

Przed głosowaniem Struzik przedstawił swoją wizję rozwoju Mazowsza. – Od lat staram się być blisko ludzi i odpowiadać na ich potrzeby. I taki styl chcę utrzymać – powiedział. Przedstawił priorytety dla Mazowsza – m.in dalszy, równomierny rozwój regionu, wspieranie przedsiębiorczości, walkę z wykluczeniem komunikacyjnym i zdrowie mieszkańców.

W tajnym głosowaniu radni wybrali Struzika na kolejną kadencję. Uprawnionych do udziału w głosowaniu w sprawie wyboru marszałka województwa mazowieckiego jest 51 radnych, pobrano 49 kart, oddano 48 ważnych głosów. Za kandydaturą Struzika było 33 radnych, jedna osoba była przeciw, a 14 radnych się wstrzymało.

Marszałek Adam Struzik pełni urząd nieprzerwanie od 2001 roku. Jest najdłużej urzędującym marszałkiem województwa w Polsce.

Dziś wybrano również wicemarszałków Wiesława Raboszuka i Rafała Rajkowskiego oraz członków zarządu Janinę Ewę Orzełowską i Annę Brzezińską.

W trakcie pierwszej sesji zaś na przewodniczącego sejmiku Mazowsza wybrano Ludwika Rakowskiego (Koalicja Obywatelska). Rakowski w poprzedniej kadencji również pełnił to stanowisko.

Wiceprzewodniczącym został Konrad Wojnarowski zgłoszony przez Klub Trzeciej Drogi (PSL-Polska 2050).

Po wyborach samorządowych w bieżącym roku do sejmiku dostało się PiS, które zdobyło 21 mandatów, KO – 20, Trzecia Droga – 8, a Lewica i Konfederacja – po 1.

Najwyższy wynik w wyborach samorządowych

Adam Struzik uzyskał podczas wyborów samorządowych najwyższy wynik do sejmiku Mazowsza – prawie 75 tysięcy głosów. To najwyższy wynik również wśród wszystkich marszałków województw. Drugi był marszałek kujawsko-pomorskiego z wynikiem ponad 58 tysięcy głosów.

— Dziękuje wszystkim, którzy poszli do tych wyborów — mówił Struzik. — To olbrzymie poczucie odpowiedzialności. Chcę powiedzieć, że w ciągu tych 25 lat bycia radnym województwa mazowieckiego, starałem się zawsze pracować na rzecz całej naszej mazowieckiej wspólnoty. Zamierzam tak czynić dalej — zaznaczył.

„Jak coś się kocha, to się to nie nudzi”

W rozmowie z Agnieszką Gozdyrą na antenie RDC odpowiedział na pytanie, czy nie nudzi mu się bycie marszałkiem od 2001 roku.

- Jak się coś kocha, to się nie nudzi. Mazowsze to od 25 lat to moje życie, też życie samorządowe, życie publiczne. W związku z tym nie czuję się jeszcze zmęczony - wskazał.



Frekwencja w wyborach samorządowych na Mazowszu wyniosła 56,99 proc.

Najlepszy wynik do sejmiku Mazowsza jako klub uzyskało Prawo i Sprawiedliwość - 21 mandatów. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska - 20 mandatów. Podium zamknęła Trzecia Droga z dorobkiem 8 mandatów, co oznacza, że dotychczasowa koalicja dalej będzie rządzić w naszym regionie.

