Podział mandatów w sejmiku Mazowsza. PiS z największą liczbą głosów, ale bez większości

Wbrew wcześniejszym sondażom to Prawo i Sprawiedliwość, a nie Koalicja Obywatelska zdobyło więcej mandatów w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. W tegorocznych wyborach samorządowych PiS otrzymał 21 mandatów, a KO 20. 8 przypadło Trzeciej Drodze i po jednym dla Lewicy, Konfederaci i Bezpartyjnych Samorządowców.

Wybory samorządowe na Mazowszu (autor: RDC)

W nocy z poniedziałku na wtorek Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała podział mandatów w sejmiku mazowieckim, w którym zasiada 51 radnych.

Najwięcej mandatów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, któremu przypadło 21 miejsc w sejmiku. Na PiS w niedzielnych wyborach oddano 750 998 głosów, czyli 33,16 proc.

Koalicja Obywatelska będzie miała 20 radnych. Na ten komitet zagłosowało 713 838 wyborców, tzn. 31,52 proc.

Trzeciej Drodze udało się wprowadzić do sejmiku mazowieckiego 8 kandydatów. Tę listę poparły 374 562 osoby, co oznacza 16,54 proc.

Lewica na Mazowszu zdobyła 1 mandat w sejmiku. Na ten komitet zagłosowało 157 178 osób, to jest 6,94 proc.

Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy również będą mieli jednego radnego. To dzięki 154 815 głosom, czyli 6,84 proc.

Komitety Lewicy oraz Konfederacji i Bezpartyjni Samorządowców dzieli niecałe 2,4 tysiąca głosów.

Poniżej progu wyborczego znalazł się komitet Stowarzyszenia Bezpartyjni Samorządowcy. Otrzymał 53 956 głosy, co przełożyło się na 2,38 proc. poparcia. Pozostałe komitety miały mniej niż jeden procent głosów.

Wybory do sejmiku Mazowsza

W poprzednich wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2018 r. wygrało PiS, zdobywając 34,04 proc. głosów (24 mandaty na 51 radnych). Nie wystarczyło to jednak, by przejąć władzę na Mazowszu. KO uzyskała wynik 27,66 proc. (18 mandatów), a PSL – 13,15 proc. (osiem mandatów). Jeden mandat wywalczyli Bezpartyjni Samorządowcy.

W 2014 r. w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego Mazowieckiego wygrało PiS, uzyskując 28,76 proc. poparcia, na drugim miejscu uplasowało się PSL - 25,63 proc. Trzecie miejsce na podium zajęła PO - 24 proc., czwarty wynik uzyskał SLD - 7,1 proc. PiS miało wtedy 19 radnych, PSL - 16, PO - 15, a SLD jeden mandat. Jednak przez cztery lata rządziła koalicja PO i PSL.

Od 2001 r. nieprzerwanie funkcję marszałka Mazowsza pełni Adam Struzik (PSL).

