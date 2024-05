Radni nadal nie wybrali marszałka Mazowsza. Kolejne posiedzenie 24 maja

📢 Dziś ok. godz. 11.15 przewodniczący sejmiku @LudwikRakowski wznowił obrady I sesji Sejmiku Województwa Mazowieckiego VII kadencji.

Na wniosek @KStrzalkowski , przewodniczącego klubu Radnych Koalicja Obywatelska, obrady sejmiku zostały odroczone do 24 maja br. do godz. 10.00. pic.twitter.com/VMicFKhX7Z