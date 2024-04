R. Fogiel o wygranej R. Witkowskiego w Radomiu: miasto nadal będzie się pogrążać Anna Orzeł 22.04.2024 11:57 Miasto nadal będzie się pogrążać — tak poseł PiS Radosław Fogiel skomentował wyniki głosowania w II turze wyborów samorządowych w Radomiu. Na trzecią kadencję mieszkańcy wybrali Radosława Witkowskiego. Pokonał on kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Standowicza.

Radosław Fogiel (autor: RDC)

Radosław Witkowski pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Standowicza i na trzecią kadencję pozostał prezydentem Radomia.

Zdaniem posła Radosława Fogla, który skomentował wyniki głosowania w II turze wyborów samorządowych w Radomiu, miasto nadal będzie się pogrążać. Jak podkreślił Fogiel, nie można się na to obrażać czy z tym dyskutować.

— Szkoda, że nie doszło w Radomiu do zmiany, bo to nie jest kwestia Prawa i Sprawiedliwości, to jest kwestia Radomia. Naprawdę się bardzo obawiamy, że nasze miasto będzie się nadal pogrążać w marazmie — powiedział Fogiel.

Trzeci raz wybrany na prezydenta

Radosław Witkowski z poparciem 54,58 proc. wyborców wygrał w II turze wybory prezydenta Radomia. Będzie to jego trzecia i - zgodnie z obowiązującym prawem - ostatnia kadencja na tym stanowisku. Na Witkowskiego zagłosowało w II turze 34 567 wyborców, a na jego kontrkandydata Artura Standowicza – 28 771.

7 kwietnia w I turze Radosław Witkowski otrzymał 40,85 proc. głosów, a Artur Standowicz 24,9 proc. Na Witkowskiego zagłosowało 30 196 wyborców, na Standowicza (PiS) - 21 797.

Witkowski w latach 2007-2014 był posłem Platformy Obywatelskiej, a od 2014 r. jest prezydentem Radomia. W 2014 r. w II turze wyborów prezydenckich pokonał ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Kosztowniaka z PiS. W wyborach samorządowych w 2018 r. zwyciężył w drugiej turze z kandydatem PiS Wojciechem Skurkiewiczem. Witkowskiego poparło wówczas 53 proc. głosujących, otrzymał 46 650 głosów.

Artur Standowicz w latach 2016-2023 pełnił funkcję wicewojewody mazowieckiego. Wcześniej był m.in. asystentem Jacka Sasina w czasie, gdy ten był wojewodą mazowieckim. Przez 8 lat kierował kancelarią prezydenta Radomia Andrzeja Kosztowniaka (PiS), krótko był także sekretarzem gminy Jastrzębia w woj. mazowieckim.

Kim jest Radosław Witkowski?

Radosław Witkowski jest radomianinem. 4 czerwca skończy 50 lat.

Z wykształcenia jest magistrem resocjalizacji. Zanim trafił do polityki prowadził własną działalność gospodarczą. W 2005 r. po raz pierwszy, ale bez powodzenia, wystartował w wyborach do Sejmu jako kandydat PO. Wówczas niekwestionowaną liderką radomskich struktur PO była Ewa Kopacz i to ona dała 31-letniemu wówczas Witkowskiemu zielone światło do startu w wyborach.

W 2006 r. został wybrany do Rady Miejskiej w Radomiu, ale już rok później, dzięki dobremu wynikowi w wyborach parlamentarnych, zamienił mandat radnego na mandat posła. Był nim też w kolejnej kadencji Sejmu, do 2014 r.

Następnie wystartował w wyborach prezydenta Radomia i w II turze pokonał ubiegającego się o reelekcję Andrzeja Kosztowniaka z PiS. Po czterech latach, w wyborach samorządowych w 2018 r., zwyciężył ponownie w drugiej turze z kandydatem PiS i późniejszym wiceministrem obrony narodowej Wojciechem Skurkiewiczem. Witkowskiego poparło wówczas 53 proc. głosujących, otrzymał 46 650 głosów.

W 2015 jako prezydent Radomia wybrany został na członka komisji rewizyjnej Związku Miast Polskich. Obecnie jest w jego zarządzie.

Wybory w powiecie radomskim

Znamy już wszystkich wójtów i burmistrzów z powiatu radomskiego, którzy wygrali w drugiej turze wyborów. W mieście Pionki burmistrzem zostanie Łukasz Miśkiewicz i zastąpi na tym miejscu ubiegającego się o reelekcję Roberta Kowalczyka. Zmiana także w Skaryszewie. Tu burmistrzem została Justyna Grys, pokonując dotychczasowego włodarza Dariusza Piątka. W Iłży na fotelu burmistrza też rewolucja. Chcącego objąć kolejną kadencję Przemysława Burka pokonał Marek Łuszczek.

Nowych wójtów zyska gmina Jedlnia-Letnisko - tu wygrał Rafał Kornat, gmina Kowala - Wiesław Pachniewski i gmina Wierzbica - Agnieszka Jastrzębska. W Jedlińsku zmian nie będzie, wygrał dotychczasowy wójt Kamil Dziewierz.

