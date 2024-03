Wybory samorządowe 2024. Debata z kandydatami na prezydenta Radomia RDC 20.03.2024 10:31 Cztery miasta i cztery debaty. W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w Polsce Radio dla Ciebie organizuje spotkania z kandydatami na prezydentów największych mazowieckich miast. W czwartek debata z kandydatami na prezydenta Radomia, a za nami są już debaty z kandydatami na prezydenta Siedlec i Płocka.

Wybory samorządowe 2024. Debaty w Radiu dla Ciebie (autor: RDC)

W związku z zaplanowanymi na 7 kwietnia wyborami samorządowymi Radio dla Ciebie organizuje debaty z kandydatami na prezydentów największych mazowieckich miast. Przepytujemy kandydatów z Warszawy, Radomia, Płocka i Siedlec. Wśród najważniejszych tematów pojawiają się pytania o finanse, inwestycje, zdrowie i ekologię. Kandydaci na odpowiedź mają po dwie minuty, a na koniec każdy otrzymuje szansę na tzw. autoprezentację.

Nasze debaty rozpoczęliśmy od Siedlec, potem spotkaliśmy się z kandydatami z Płocka, a w czwartek czas na radomską debatę.

Debatę poprowadzą Dyrektor Programowy RDC Grzegorz Chlasta i nasza radomska korespondentka Anna Orzeł, a kandydatów pytać będą o najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania miasta.

– Edukacja, ochrona środowiska, ekologia, ale i demografia, to tematy, z którymi przyjdzie na naszej antenie mierzyć się kandydatom na prezydenta Radomia. Zapytamy o to, jakie mają pomysły na to, by miasto było przyjazne i odpowiadało na wszystkie potrzeby radomian, na co zamierzają wydawać pieniądze, w co inwestować i jak je pozyskiwać – mówi Anna Orzeł.

Kandydaci na prezydenta Radomia:

ubiegający się o reelekcję Radosław Witkowski z Radomskiego Paktu Samorządowego,

Artur Standowicz z PiS,

Robert Prygiel z komitetu pod własnym nazwiskiem,

Rafał Foryś, kandydat Konfederacji

Jarosław Kowalik z komitetu „Zjednoczeni dla Radomia”,

Marta Ratuszyńska z komitetu „Radom dla mieszkańców”,

Agata Pater z KWW „Widzialny Radom”.

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. Druga tura bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zaplanowana jest na 21 kwietnia.

Radia dla Ciebie możecie słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.