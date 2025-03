Wybory na burmistrza Mszczonowa w najbliższą niedzielę Miłosz Kuter 26.03.2025 10:58 Mieszkańcy Mszczonowa wybiorą nowego burmistrza. Głosowanie już w tę niedzielę. Na kartach wyborczych będzie troje kandydatów – Roman Grzejszczak, Łukasz Koperski i Barbara Korpus.

Urząd miasta Mszczonów (autor: urzadstanucywilnego.pl)

W najbliższą niedzielę mieszkańcy Mszczonowa wybiorą nowego burmistrza. Kandydaci to Roman Grzejszczak, Łukasz Koperski i Barbara Korpus. Uprawnionych do głosowania jest 8784 mieszkańców miasta i gminy.

– Komisji obwodowych jest 14. Mieszkańcy mają prawo zgłaszać się do komisji obwodowych od godziny 7 do 21. Po godzinie 21 komisje obwodowe będą sprawdzać karty do głosowania i sporządzać protokół – mówi dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Płocku Krzysztof Wawro.

Do lokali wyborczych należy się udać z aktualnym dowodem tożsamości.

– Członkowie obwodowej komisji mają spisy osób uprawnionych do głosowania, sprawdzają, czy ta osoba jest w spisie. Jeżeli jest, to otrzymuje kartę do głosowania i składa podpis – dodaje Wawro.

Wybory uzupełniające na burmistrza Mszczonowa zostały zorganizowane po śmierci Józefa Grzegorza Kurka. Był on włodarzem miasta przez ponad 35 lat.

