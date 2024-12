Piorun, Nobel i Newton adoptowani! RDC pomogło odnaleźć domy psom ze schroniska w Korabiewicach Miłosz Kuter 16.12.2024 16:01 Piorun, Nobel i Newton — trzy psy ze schroniska w Korabiewicach odnalazły swoje nowe domy dzięki pomocy Polskiego Radia RDC. Psiaki od dawna szukały nowych właścicieli — Jesteśmy przeszczęśliwi. Ta magia pokazywania psów, prezentowania ich zdjęć i opowiadania o nich po prostu działa — mówi Katarzyna Mastalerz ze schroniska.

3 Polskie Radio RDC pomogło odnaleźć nowe domy trzem psom (autor: RDC)

Polskie Radio RDC pomogło odnaleźć nowe domy trzem psom. To podopieczni schroniska w Korabiewicach — Piorun, Nobel i Newton. Co tydzień w audycji „Na psa urok” razem z dziennikarzem i psim behawiorystą Karolem Kosiorowskim prezentujemy sylwetki psów, które szukają nowego i bezpiecznego miejsca na ziemi.

Katarzyna Mastalerz ze schroniska podkreśla, że psiaki od dawna szukały nowych właścicieli, a nagłośnienie sprawy bardzo pomogło w znalezieniu im stałych domów.

— W ostatnim czasie trzy psy pokazywane w mediach społecznościowych Polskiego Radia RDC znalazły dom. Jesteśmy przeszczęśliwi. Ta magia pokazywania psów, prezentowania ich zdjęć, opowiadania o nich po prostu działa. Jest większa szansa, że psy znajdą dom — mówi Mastalerz.

Jak informuje Mastalerz, Piorun z nowym właścicielem będzie rozwijał wspólną pasję.

— Piorun to był amstafowaty słodziak. Pies, który idealnie odczarowywał rasę. Był przemiły, był słodki, był posłuszny. Został adoptowany przez państwa, którzy mieszkają w Łodzi. Nowy właściciel Pioruna jest pasjonatem pływania. I ujęło go m.in. w nim to, że Piorun jest świetnym pływakiem — wyjaśnia Mastalerz.

Adopcja dwóch piesków jednocześnie była kwestią nierozerwalnych więzi. Jak dodaje Mastalerz, Nobel jest ojcem Newtona.

— My już powoli traciliśmy nadzieję, że te dwa psy znajdą dom, ponieważ bardzo nam zależało, żeby trafiły do jednego domu, ponieważ to był ojciec i syn. I trafili się państwo, którym bardzo zależało na tym, żeby adoptować właśnie dwa psy bardzo ze sobą zżyte — informuje Mastalerz.

Wszystkie informacje o innych zwierzakach, które wciąż szukają domu, można znaleźć na facebookowym profilu schroniska w Korabiewicach Viva.

Źródło: RDC Autor: Miłosz Kuter/DJ