Ptasia grypa na Mazowszu. Od dziś obszar zagrożony w powiecie żuromińskim

W powiecie żuromińskim obowiązuje od dziś obszar zapowietrzony i zagrożony. Ma to związek z wykryciem pierwszego ogniska ptasiej grypy na Mazowszu. Łącznie wybito już ponad 335 tysięcy sztuk drobiu. — Trzy kilometry od ogniska choroby to obszar zapowietrzony, a dziesięć kilometrów to obszar zagrożony — poinformował kierownik zarządzania kryzysowego starostwa w Żurominie Jarosław Gałka.