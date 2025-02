Piąte ognisko ptasiej grypy na Mazowszu? Do tej pory wybito ok. 3 mln sztuk drobiu RDC 11.02.2025 12:11 Jest podejrzenie piątego ogniska ptasiej grypy w gminie Bieżuń od początku roku — dowiedziało się Polskie Radio RDC. Jeżeli informacje się potwierdzą, do zagazowania i do zutylizowania będzie około 280 tysięcy sztuk drobiu. Kierownik referatu zarządzania kryzysowego w powiecie żuromińskim Jarosław Gałka przekazał, że do tej pory w czterech ogniskach zutylizowano prawie trzy miliony sztuk ptaków.

Ptasia grypa na Mazowszu (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Jest czwarte ognisko ptasiej grypy w powiecie żuromińskim od początku roku. Wszystkie wystąpiły w gminie Bieżuń.

Kierownik referatu zarządzania kryzysowego w powiecie żuromińskim Jarosław Gałka poinformował, że do zagazowania i zutylizowania jest ponad 370 tysięcy sztuk drobiu.

— W sumie w tych czterech ogniskach, plus kontakty i ubój prewencyjny, zutylizowano prawie trzy miliony sztuk drobiu — przekazał Gałka.

Jak dowiedziało się Polskie Radio RDC, wszystko na to wskazuje na to, że będzie też piąte ognisko ptasiej grypy w gminie Bieżuń.

— Niewykluczone, że dzisiaj otrzymamy kolejne potwierdzenie, jeśli chodzi o piąte ognisko ptasiej grypy. Jest to w miejscowości Sławęcin, w gminie Bieżuń. W sumie w ognisku jest około 132 tysięcy plus kontakty 150, czyli w sumie razem około 280 tysięcy sztuk będzie do zagazowania i do zutylizowania — dodał Gałka.

Potwierdzenie ogniska ma być za dwie godziny.

