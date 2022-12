Przebudowa drogi w gm. Karczew na DW801. Umowa już podpisana Adrian Pieczka 08.12.2022 17:51 Umowa na przebudowę drogi wojewódzkiej 801 została podpisana. To oznacza, że aleja Jana Pawła II w Karczewie przejdzie metamorfozę. Przebudowa obejmie odcinek od ronda w Otwocku Małym do ronda na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 50 w Piotrowicach.

Przebudowa drogi w Karczewie na DW801 (autor: Samorząd Województwa Mazowieckiego)

– Jest to ważny ciąg komunikacyjny wyprowadzający ruch z Warszawy – mówi marszałek województwa Adam Struzik. – Obciążenia ruchem na tym odcinku wynoszą nawet po kilkadziesiąt tysięcy pojazdów na dobę. W związku z tym ta przebudowa przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa, upłynnienia ruchu, do tego, żeby mieszkańcy i podróżujący mieli godziwe warunki transportu i komunikacji – podkreśla.

– Będzie to nowa droga w starym miejscu – mówi zastępca dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Tomasz Dąbrowski. – Wydajemy ponad 80 milionów na ponad sześciokilometrowy odcinek drogi. Będziemy realizować to w trybie nowej drogi, czyli nowa konstrukcja, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, drogi serwisowe – podaje.

Zostanie również wykonany systemu odwodnienia, a na skrzyżowaniu z drogą powiatową w miejscowości Ostrówiec powstanie sygnalizacja świetlna. W celu uzupełnienia istniejącej sieci dróg dojazdowych i lokalnych oraz umożliwienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości przyległych powstaną dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren.

Pierwsi kierowcy nową drogą pojadą w marcu 2025 roku. Koszt inwestycji to ponad 87 mln zł, z czego 30 mln zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

