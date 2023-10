„Powstaną naprawdę strategiczne inwestycje”. Prawie 3 mld zł dla Mazowsza Przemysław Paczkowski 09.10.2023 15:07 Ogłoszono wyniki ósmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dla całego kraju wynosi 26 mld na ponad 5 tys. zadań. Dla Mazowsza przewidziano ponad 2,8 mld zł. na 609 zadań. — W większości oczywiście są to drogi, dlatego że infrastruktura drogowa jest najbardziej potrzebna i była do tej pory najbardziej zaniedbana w naszym kraju — mówi wicewojewoda mazowiecki.

Prawie 3 mld złotych na strategiczne inwestycje na Mazowszu (autor: Adam Lubiak - Nasz kandydat do Senatu/FB)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki ogłosił wyniki 8. edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Z dotacji skorzystają m.in. miasta Warszawa i Radom czy powiat łosicki.

Wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski podkreśla, że na infrastrukturę przeznaczono 1,3 mld złotych.

— W większości oczywiście są to drogi, dlatego że infrastruktura drogowa jest najbardziej potrzebna i była do tej pory najbardziej zaniedbana w naszym kraju. Od kilku lat drogi są najważniejszą rzeczą dla wszystkich samorządowców, żeby mieszkańcy mogli dojechać do pracy, do szkoły — mówi Dąbrowski.

Środki z dofinansowania zostaną przeznaczone m.in. na zmodernizowanie i przebudowę dróg, termomodernizację budynków, przebudowę szkół, budowę boisk i oczyszczalni.

Fundusze „bardzo potrzebne”

Z dotacji skorzysta również powiat wołomiński. Starosta wołomiński Adam Lubiak przyznaje, że te pieniądze są bardzo potrzebne.

— Powstaną naprawdę strategiczne inwestycje jak, chociażby budowa hali sportowej przy zespole szkół przy ulicy Legionów. Szkoła, od tego roku rozpoczęła profil sportowy. Tak bardzo brakowało takiej infrastruktury. To także setki może i tysiące innych inwestycji — oznajmia Lubiak.

Pieniądze z programu zostaną przeznaczone także m.in. na rozbudowę stadionu piłkarski w Radomiu czy budowę przedszkola miejskiego w Pruszkowie.

Dofinansowanie dla Mazowsza

Dofinansowanie otrzymają m.in: gmina miasto Marki na modernizację sieci dróg gminnych w Markach prawie 13 mln zł, gmina Wołomin na budowę nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wileńskiej ponad 10 mln zł czy miasto Sochaczew na inwestycje „Sportowy Sochaczew” prawie 30 mln zł.

W pierwszej edycji programu, Mazowsze otrzymało dofinansowanie w wysokości 2,8 mld zł na realizację 500 inwestycji. W drugiej 3,5 mld zł na 607 inwestycji, trzeciej (PGR-y) ponad 364 mln zł na realizację 158 inwestycji, czwartej (Polskie Uzdrowiska) prawie 4 mln zł ma 1 inwestycję. W edycji piątej (rozwój stref przemysłowych) – dofinansowanie w wysokości 98 mln zł na realizację 2 inwestycji, w szóstej (PGR-y) w wysokości 404 mln zł na realizację 168 inwestycji, a w siódmej (rozwój stref przemysłowych) – dofinansowanie w wysokości prawie 90 mln zł na realizację 3 inwestycji.

„Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowanie na inwestycje, które są bliskie mieszkańcom. Program wspiera zrównoważony rozwój całej Polski. Dzięki temu samorządy mogą budować nowe drogi, modernizować transport publiczny, remontować szkoły czy budować boiska sportowe” — przekazało biuro prasowe wojewody mazowieckiego.

