Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Jest lista projektów z dofinansowaniem [SPRAWDŹ]

Ogłoszono listę samorządów z całego kraju, które mają otrzymać rządowe wsparcie. To wszystko w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Wśród projektów, które zostaną dofinansowane, jest prawie 700 inwestycji na terenie województwa mazowieckiego.

Roboty drogowe (autor: pixabay)

Ogłoszono listę samorządów z całego kraju, które mają otrzymać wsparcie. To wszystko w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych - wsparcie dla gmin, powiatów i miast w całej Polsce. W ramach najnowszej edycji programu do polskich samorządów ma trafić do 30 mld złotych.

Pieniądze dla Mazowsza

Wśród dofinansowanych projektów, prawie 700 będzie realizowanych na terenie województwa mazowieckiego. To między innymi budowy i przebudowy dróg, modernizacje szkół, remonty obiektów sportowych czy prace przy infrastrukturze wodociągowej. Pełną listę projektów, które otrzymały wsparcie, można zobaczyć TUTAJ.

Czym jest Program Inwestycji Strategicznych?

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Dotychczas odbyło się siedem edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Na inwestycje w całej Polsce w ramach RPIS przeznaczono (bez uwzględnienia 7. naboru) blisko 68 mld zł. I i II edycja programu była przeznaczona dla wszystkich samorządów w całej Polsce; III i VI edycja została zaadresowana do obszarów popegeerowskich; IV edycja była wsparciem dla gmin uzdrowiskowych; V edycja miała na celu rozwój stref przemysłowych w samorządach.

