Pijani kierowcy tracą samochody. Ile aut na Mazowszu zajęła już policja? Iwona Rodziewicz-Ornoch 26.03.2024 19:34 Pierwsi pijani kierowcy na Mazowszu pożegnali się ze swoimi samochodami. W niewiele ponad tydzień, czyli od zmiany przepisów, policja zajęła na terenie garnizonu mazowieckiego 16 aut - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Czy samochody zostaną skonfiskowane, dowiemy się dopiero po prawomocnych wyrokach sądowych.

Alkomat (autor: Policja Podlaska/Zdjęcie ilustracyjne)

Pijani kierowcy na Mazowszu stracili swoje samochody. Jak się dowiedzieliśmy, od 14 marca, czyli od zmiany przepisów, policja zajęła na terenie garnizonu mazowieckiego 16 aut. Na razie to nie konfiskata, a czasowe przejęcie pojazdów, bo o niej zadecyduje sąd.

- W powiecie ostrołęckim na przykład policja przejęła do tej pory 3 samochody - mówi rzecznik ostrołęckiej policji Tomasz Żerański. - W pierwszych dwóch przypadkach kierowcy mający powyżej 1,5 promila alkoholu zostali zatrzymani przez policjantów, natomiast w trzecim przypadku kierujący Toyotą stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożne drzewo. On również miał powyżej 1,5 promila alkoholu. We wszystkich trzech przypadkach pojazdy zostały zabezpieczone procesowo, natomiast ostateczna decyzja o ich przepadku zależy teraz od prokuratora - wyjaśnia.

Kto straci samochód?

Według nowelizacji Kodeksu karnego, kierowcy samochodów, którzy będą mieli nie mniej niż 1,5 promila alkoholu we krwi, stracą samochód. Jeśli spowodują wypadek, mając 1 promil - także.

- Z przejęciem samochodu muszą się tez liczyć inni - dodaje Robert Opas z Komendy Głównej Policji. - Trzeci przypadek to kiedy kierowca dopuści się recydywy, czyli mówimy tutaj o popełnieniu przestępstwa w postaci jazdy w stanie nietrzeźwości po wcześniejszym skazaniu przez sąd za ten czyn. I czwarty przypadek, kiedy kierowca doprowadzi do wypadku i oddali się z miejsca zdarzenia. W tym przypadku konfiskata działa także wtedy, gdy sprawca jest trzeźwy - tłumaczy.



Na terenie powiatów ciechanowskiego, mławskiego czy radomskiego policja zabezpieczyła do tej pory po jednym samochodzie. W tym ostatnim przypadku mieszkaniec Radomia spowodował kolizję, mając 2,5 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Na terenie Polski w zeszłym roku złapano ponad 95 tysięcy kierowców „na podwójnym gazie”.

