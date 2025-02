Co najmniej trzy przypadki jazdy autostradą pod prąd na Mazowszu. Alarmujące dane z początku 2025 roku

Co najmniej trzy przypadki jazdy pod prąd autostradą tylko w tym roku na Mazowszu. Do ostatniego doszło w minioną sobotę. Jak informowaliśmy, na A2 w okolicach węzła Wiskitki kierowca, który popełnił taki błąd, zderzył się z jadącym prawidłowo samochodem. Zginął on, a także kierowca drugiego auta. Zapytaliśmy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad o to, co zrobić, gdy zorientujemy się, że jedziemy pod prąd.