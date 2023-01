Pediatria w szpitalu w Łosicach zagrożona. Ordynator odszedł na emeryturę. "Duża luka na rynku" Beata Głozak 26.01.2023 17:15 Działalność oddziału pediatrycznego w szpitalu powiatowym w Łosicach jest zagrożona. Dotychczasowy ordynator zdecydował o przejściu na emeryturę. Ośrodek zwrócił się do wojewody z prośbą o zgodę na zawieszenie jej działalności od marca do września.

- Powodem jest brak lekarzy - mówi dyrektorka szpitala, Grażyna Podlipniak-Sobczyńska. - W tej chwili to jest głównie sprawa ordynatora. Problem wynikł z tego, że obecny ordynator chciał pójść na emeryturę. Musi być ordynator, on czuwa nad całą pracą oddziału. Po prostu musi być to osoba, która posiada dwójkę z pediatrii, ma doświadczenie oczywiście - tłumaczy.

- Sytuacja jest dla nas bardzo niekomfortowa, ale problem jest szerszy – przyznaje starosta łosicki, Janusz Kobyliński. - Młodzi lekarze nie kwapią się, żeby być ordynatorami. Druga sprawa to jest kwestia rynku. Powiedzmy, że kiedy mężczyzna czy kobieta zachoruje, to się leczy domowymi sposobami, albo idzie do apteki. Jeśli matce zachoruje dziecko, to od razu idzie to lekarza. W związku z tym ten pediatria jest potrzebny w każdym zakładzie opieki zdrowotnej. Stąd duża luka na rynku - wyjaśnia.

Władze szpitala i powiatu liczą, że czarny scenariusz się nie sprawdzi i oddział będzie działać. Na biurko dyrekcji zaczęły spływać pierwsze oferty.

Łosicka pediatria liczy 12 łóżek. W tej chwili leczonych jest tam dziesięcioro dzieci.

Dodajmy, że z powodu braku rąk do pracy wciąż nie działa neurochirurgia w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu.

