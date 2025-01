Ciężki przebieg choroby i powikłania. Lawinowy wzrost liczby zachorowań na grypę na Mazowszu RDC 29.01.2025 18:47 W pierwszych dwóch tygodniach stycznia zanotowano na Mazowszu prawie 11 tysięcy zachorowań na grypę — wynika z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. To niemal 10 tysięcy więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku połowa hospitalizowanych na oddziale obserwacyjno-zakaźnym zmaga się z grypą, a w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach w samym styczniu hospitalizowano z tego powodu prawie 300 pacjentów.

Więcej zachorowań na grypę (autor: pexels)

Lawinowy wzrost pacjentów z grypą w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. Na oddziały trafiają głównie dzieci między 1 a 10 rokiem życia i pacjenci geriatryczni.

Dyrektor do spraw medycznych w szpitalu i specjalista medycyny rodzinnej Renata Lotek-Waćkowska informuje, że są to głównie ciężkie przebiegi choroby lub osoby z powikłaniami pogrypowymi.

— Na przestrzeni listopada i grudnia hospitalizowaliśmy 40 osób z rozpoznaną grypą. Natomiast od początku tego roku widzimy duży pik i w tym momencie w samym styczniu mamy hospitalizowanych do tej pory prawie 300 przypadków pacjentów z grypą — przekazuje Lotek-Waćkowska.

Reporterka Polskiego Radia RDC zapytała siedlczan, jak znoszą sezon grypowy.

— My chorujemy całą rodziną. Dzieci mam chore już bardzo długo — mówi jedna z mieszkanek.

Dlaczego więcej osób choruje?

Połowa pacjentów oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku to chorzy z ciężkim przebiegiem grypy. Choroba ta często powoduje zaostrzenie chorób przewlekłych.

Naczelny lekarz szpitala Justyna Ulińska podkreśla, że ciepła zima sprawia, że już od grudnia choruje dużo więcej osób niż zwykle.

— Tych zachorowań jest bardzo dużo, w tym niestety również o ciężkim przebiegu, takim wymagającym pobytu w szpitalu, również z powikłaniami grypy. To są zaostrzenia chorób przewlekłych u pacjentów, zaostrzenia niewydolności krążenia, pogorszenie stanu świadomości — mówi Ulińska.

Pacjenci ciężko przechodzą infekcje powikłane.

— Ci pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji, to są najczęściej infekcje powikłane albo zapalenie płuc. Do grypy uwielbiają dołączać nadkażenia bakteryjne, najczęściej pneumokokowe. To są takie mieszane, ciężkie zapalenia płuc związane zarówno z wirusem grypy, jak i infekcją bakteryjną. Te infekcje są zagrożone dużym ryzykiem zgonów — dodaje Ulińska.

To niebezpieczeństwo dotyczy zwłaszcza pacjentów po 70 roku życia. Grypa, zwłaszcza dla osób starszych, obciążonych innymi chorobami, jest bardzo niebezpieczna i może skończyć się śmiercią.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku w związku z grypą został wprowadzony obowiązek noszenia maseczek, a u pacjentów może przebywać jedna osoba odwiedzająca.

Z danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie wynika, że w pierwszych dwóch tygodniach stycznia zanotowano na Mazowszu prawie 11 tysięcy zachorowań na grypę. To niemal 10 tysięcy więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym.

