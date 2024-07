Będą wieczorne dyżury aptek w powiecie węgrowskim Beata Głozak 06.07.2024 12:28 Są konkretne ustalenia między starostwem węgrowskim a aptekami w sprawie wieczornych dyżurów. Udało się podpisać porozumienie z sześcioma placówkami. To oznacza, że mieszkańcy nie będą już musieli jeździć w nocy do np. Siedlec, aby kupić potrzebne lekarstwa.

Gdzie nocne dyżury aptek? (autor: RDC)

Po kilku miesiącach rozmów udało się podpisać porozumienie z sześcioma placówkami z terenu starostwa węgrowskiego w sprawie wieczornych dyżurów aptek.

– Nasze apteki będą dyżurowały od godziny 8 do godziny 22, od poniedziałku do piątku, w soboty od godziny 8 do godziny 20, a w niedzielę do godziny 18 – mówi starosta Ewa Besztak.

Pierwotnie do pełnienia dyżurów zgłosiły się 3 apteki, a potem 6, ale w nieco innych godzinach.

Ostatnie ustalenia były nieco inne, ponieważ na dyżury niedzielne zgodziła się tylko jedna apteka, a teraz będzie ich kilka i będą wymieniać się między sobą.

Od 1 stycznia tego roku dyżurowanie aptek od godz. 19 do 23 jest finansowane przez NFZ.

