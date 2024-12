Silny wiatr na Mazowszu. Bez prądu prawie 20 tys. gospodarstw domowych Izabela Stańczak 17.12.2024 12:36 Prawie 20 tys. wyłączeń prądu na Mazowszu w związku z silnym wiatrem. Najbardziej ucierpiał rejon warszawski. – Tylko na terenie tego oddziału mamy 13 tys. odbiorców bez prądu – przekazał Andrzej Murawski, ekspert dystrybucji PGE. Ze skutkami silnego wiatru walczą także strażacy. Tylko na Mazowszu minionej dobry odnotowali ponad 750 zdarzeń.

Najwięcej interwencji strażaków na Mazowszu dotyczyło połamanych drzew (autor: PSP)

Służby wciąż walczą ze skutkami silnego wiatru na Mazowszu. W naszym regionie prądu nie ma prawie 20 tys. gospodarstw domowych. Najgorzej jest w okolicach Warszawy - to aż 13 tys. wyłączeń.

– W rejonie Wyszków było ponad 3 tys. wyłączonych z dostępu do prądu gospodarstw domowych, w Ostrołęce ok. 3 tys., w Jeziornej też 3 tys., w Mińsku około 2,5 tys. Na chwilę obecną ta liczba odbiorców nam spada. Rano mieliśmy łącznie ok. 30 tys. z ograniczeniami w dostępie do prądu, teraz to jest ok. 20 tys. – mówił w rozmowie z Polskim Radiem RDC Andrzej Murawsk z PGE.

Najwięcej awarii jest w miejscach, gdzie linie napowietrzne znajdują się na terenach zadrzewionych.

Ze skutkami silnego wiatru walczą także strażacy. Tylko na Mazowszu minionej dobry odnotowali ponad 750 zdarzeń. W akcjach brało udział blisko 350 strażaków.

Wietrznie na Mazowszu do środy

Na ten moment wiatr lekko osłabł i nie ma nowych interwencji. Silny wiatr ma utrzymać się na Mazowszu co najmniej do środy. W całym województwie obowiązuje alert I stopnia.

– Czeka nas ocieplenie i radykalna zmiana pogody, a to za sprawą układu niżowego i napływu ciepłej masy powietrza polarnomorskiego. Tydzień minie pod znakiem wietrznej, mokrej, ale ciepłej aury. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 85 km/h – mówi synoptyk Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Agnieszka Prasek.

