KPRM chce walczyć z horrendalnymi cenami masła. Jest przetarg na sprzedaż 1 tys. ton produktu

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła przetarg na sprzedaż mrożonego masła w blokach po 25 kg. W sumie RARS chce sprzedać ok. 1000 ton tego produktu – podała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dodała, że powinno to przyczynić się do stabilizacji cen masła na rynku.