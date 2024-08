Szydłowiec stolicą polskiego bezrobocia. Co czwarty mieszkaniec nie jest zatrudniony Cyryl Skiba 29.08.2024 10:52 Co czwarty mieszkaniec powiatu szydłowieckiego jest bezrobotny - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W audycji „Poranek RDC” wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Emilia Jędrej informowała, że „najwięcej osób bezrobotnych w powiecie zamieszkuje tereny wiejskie, ale też bezrobocie w tym obszarze dotyka osoby długotrwale bezrobotne”. Na Mazowszu stopa bezrobocia wynosi obecnie 4,1 procent.

Emilia Jędrej (autor: RDC)

Mazowiecki Szydłowiec stolicą polskiego bezrobocia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w powiecie wynosi obecnie 23,3 procent, podczas gdy średnia w całym kraju za lipiec to 5 procent.

Wicedyrektor ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy Emilia Jędrej podkreślała w „Poranku RDC”, że przyczyn takiej sytuacji w regionie jest wiele. To przede wszystkim obszar rolniczy, pozbawiony dużych zakładów pracy.

– Najwięcej osób bezrobotnych w powiecie szydłowieckim to są osoby zamieszkujące tereny wiejskie, ale też bezrobocie w tym obszarze dotyka osoby długotrwale bezrobotne, czyli też osoby, które są bardzo trudne w aktywizacji zawodowej. Kolejnym elementem, który nie sprzyja rynkowi pracy, to jest brak zainteresowania inwestorów tym terenem – mówi Jędrej.

Przedsiębiorcy nie chcą inwestować w powiecie szydłowieckim.

– Brak dużych przedsiębiorstw. Przede wszystkim te podmioty gospodarcze, które funkcjonują na terenie powiatu szydłowieckiego, to są mikroprzedsiębiorstwa. Łącznie na tym powiecie mamy blisko 4 tysiące takich podmiotów, z czego 97 procent to są małe, malutkie firmy, które zatrudniają od 2 do 3 osób. Głównie są to firmy rodzinne. Mamy tylko jedno duże przedsiębiorstwo, które zatrudnia ponad 250 osób – mówi Jędrej.

Historyczny rok dla Szydłowca to był 2004, gdy bezrobocie sięgnęło rekordowych ponad 40 procent. Na Mazowszu stopa bezrobocia wynosi obecnie 4,1 procent.

