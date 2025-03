Co czwarty mieszkaniec pow. szydłowieckiego szuka pracy. To tam jest najwyższe bezrobocie na Mazowszu Miłosz Kuter 05.03.2025 20:01 Stopa bezrobocia w powiecie szydłowieckim najwyższa na Mazowszu. Na koniec ubiegłego roku wyniosła 23,3 proc. - wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. To oznacza, że blisko co czwarty mieszkaniec powiatu aktywnie poszukuje pracy.

Praca (autor: pixabay)

Jak mówi dyrektor powiatowego urzędu pracy w Szydłowcu Jarosław Basiak, brakuje potencjalnych pracodawców.

- Przeszło 97% wszystkich tutaj tych podmiotów to jest ta działalność jednoosobowa albo to są mikroprzedsiębiorstwa. Natomiast brakuje na naszym terenie tych średnich przedsiębiorstw, małych i dużych, tak? Ponieważ dużych to właściwie jest znikomo 0,03%, także 2-3 takie przedsiębiorstwa - tłumaczy.





Basiak dodaje, że dla szukających pracy rozwiązaniem może być poszerzenie kompetencji.

- Tutaj na jednego doradcę, pośrednika pracy, przypada około 400 osób. Też nie wszyscy, którzy są u nas tutaj zarejestrowani, jakby szukają takiej pomocy tutaj u nas w urzędzie. Musimy pracować z tymi osobami, którzy rzeczywiście chcą się aktywizować. Oferujemy różne tutaj programy pomocowe, szkolenia - wyjaśnia.



Kolejnymi powiatami z najwyższą stopą bezrobocia są przysuski - 17,9 % oraz radomski - 16,1%. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano natomiast w m.st.Warszawie - 1,4%.

Stopa bezrobocia dla Mazowsza na koniec roku wyniosła 4 proc.

