Cudzoziemcy na Mazowszu. Co szósty pracownik - obcokrajowiec w Warszawie to Turek

Co dziesiąty pracownik - obcokrajowiec na Mazowszu to obywatel Indii, a blisko co szósty w Warszawie to obywatel Turcji. W Polskim Radiu RDC sprawdzamy, jak wielu cudzoziemców otrzymało zezwolenie na pracę w 2024 roku w naszym regionie. – Patrząc na charakter wykonywanej pracy, najwięcej zezwoleń dotyczyło pracowników wykonujących prace proste – mówi Marcin Kałuski z Urzędu Statystycznego w Warszawie.