„Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Rusza piąta edycja konkursu fotograficznego na Mazowszu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w wiosennym konkursie fotograficznym. Architektura, zabytki, pejzaże mazowieckich miast, miasteczek i wsi to temat tegorocznej edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”. Samorząd Mazowsza nagrodzi najlepsze zdjęcia wykonane przez fotografów amatorów. Zgłoszenia są przyjmowane do 2 lipca br.