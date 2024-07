Festiwal teatrów dla dzieci „Gaducha” potrzebuje wsparcia finansowego Beata Głozak 04.07.2024 07:23 To jedyna taka impreza na wschodnim Mazowszu – za niespełna miesiąc rusza Nadbużański Festiwal Teatrów Dziecięcych „Gaducha”. Choć program został już przygotowany, to organizatorzy proszą o pomoc finansową na oprawę wydarzenia. – Liczymy na wsparcie, żeby ta edycja nie była gorsza niż poprzednie – mówi dyrektorka GOK w Sarnakach.

Teatry dla dzieci na Mazowszu (autor: Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci Gaducha /FB)

Nadbużański Festiwal Teatrów dla Dzieci „Gaducha” potrzebuje wsparcia. Gminny Ośrodek Kultury w Sarnakach w powiecie łosickim zachęca do dofinansowania tegorocznej edycji.

Dyrektorka GOK-u Magdalena Rudnik informuje, że program jest dopięty, ale nadal można przekazywać darowizny na oprawę wydarzenia.

— Na festiwal wstęp jest wolny, nie jest biletowany, a mamy fajne teatry, więc liczymy na wsparcie, żeby ten festiwal, który w tym roku jest piątym festiwalem, nie był gorszy niż poprzedni. Można nas wesprzeć, dokonując wpłat na konto Gminnego Ośrodka Kultury w Sarnakach jako forma darowizny — mówi Rudnik.

Impreza była dotąd dotowana przez instytucje rządowe, ale w tym roku stało się inaczej. „Gaducha” zacznie się 2 sierpnia, a zakończy 4. W programie aż 14 spektakli dla dzieci.

To już piąta edycja wydarzenia. Jest to jedyna tego typu impreza we wschodnim Mazowszu.

