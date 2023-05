Dzień Flagi RP na Mazowszu. W programie koncerty czy bieg RDC 02.05.2023 11:41 Bieg, koncerty czy wspólne zdjęcie. Mazowsze świętuje Dzień Flagi RP. Sprawdziliśmy, co zaplanowały na dziś Siedlce, Płock czy Ciechanów.

Koncert i wspólne zdjęcie. Na płockim Starym Rynku dziś odbędzie się Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wystąpi harcerski zespół "Dzieci Płocka" i uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24. Będzie także rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o historii politycznej II Rzeczpospolitej.

- Na koniec zrobimy sobie wspólne zdjęcie z Biało-Czerwoną i zapraszamy, ponieważ będzie tutaj bardzo długa, duża flaga i każdy znajdzie przy niej miejsce. Zapraszamy na Stary Rynek. To zdjęcie ukaże się potem w Informatorze Miasto Żyje, w papierowym wydaniu, więc tę pamiątkę będzie można wziąć sobie do domu - mówi Inga Kujawa-Zawadzka z płockiego ratusza.

Obchody Święta Flagi w Płocku na Starym Rynku rozpoczną się o 16.00.



Bieg lub marsz w Siedlcach

2 i 6 kilometrów. Tyle wynoszą dystanse w ramach Biegu Flagi, który dziś (2 maja) odbędzie się w Łochowie. To już trzecia edycja tego sportowo-patriotycznego wydarzenia.

- Zapraszamy wszystkich. Jeśli nie na bieg, to na marsz - mówi Teresa Węgrzyn z Łochowskiej Grupy Biegowej. - Wystarczy zabrać ze sobą flagę, przyjść na godzinę 17:20 pod SP nr 3 w Łochowie i przejść z nami 2 km, by razem uczcić Dzień Flagi. Dla każdego zawodnika przygotowaliśmy piękny, odlewany medal oraz posiłek regeneracyjny. Natomiast dla najmłodszych zawodników przygotowujemy mnóstwo atrakcji, m.in. dmuchańce, animacji dla dzieci, malowanie buziek - zachęca.





Oczywiście tego dnia nie zabraknie także biegów dla dzieci. II Bieg Flagi wystartuje o godz 16. Radio dla Ciebie jest patronem medialnym wydarzenia.

Z okazji Święta Flagi w Siedlcach na koncert zaprasza natomiast Orkiestra Wojskowa. Zaprezentuje się cały 30-osobowy skład z towarzyszeniem wokalistów. Co usłyszymy - zdradza dowódca, kapelmistrz Paweł Kreft.



- Orkiestra bardzo dobrze czuje się praktycznie we wszystkich gatunkach muzycznych. Pierwsza część oczywiście oficjalna. Odśpiewamy hymn, wspólnie cztery zwrotki naszego pięknego hymnu narodowego. Po preambule wykonamy uroczysty Mazurek 3 Maja. Po tej części przejdziemy do rozrywki. Zaprezentujemy przepiękne formy instrumentalne, zagraniczne hity, polskie - mówi.





Koncert o 18.30 w Centrum Kultury i Sztuki, wstęp jest bezpłatny.

Piotr Rubik w Ciechowie

Koncert Piotra Rubika i debata otwarta z okazji Dnia Flagi w Ciechanowie. Jej tematem będzie Unia Europejska. Początek o godzinie 16 w Klubokawiarni "W 18" przy ul. Warszawskiej

- Debata w Dniu Flagi zainauguruje w Ciechanowie projekt Konstytucja dla Europy. W ramach organizowanych przez miasto obchodów Dnia Flagi, tego samego dnia, we wtorek o godzinie 18 na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich wystąpi Piotr Rubik z koncertem swoich największych przebojów - mówi rzeczniczka ratusza Paulina Rybczyńska

Wstęp zarówno na koncert, jak i na debatę, jest wolny

