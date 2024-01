Trzech Króli na Mazowszu. Jak w regionie będą wyglądały orszaki? RDC 05.01.2024 19:55 Ulicami mazowieckich miast przejdą jutro Orszaki Trzech Króli. W tym roku obchody odbędą się pod hasłem „W jasełkach leży”. Sprawdziliśmy, jak uroczystości będą wyglądały w Płocku, Ciechanowie, Siedlcach czy w Radomiu.

Trzech Króli na Mazowszu. Jak w regionie będą wyglądały orszaki? (autor: UM Radom)

Orszak Trzech Króli już po raz 13. przejdzie ulicami Płocka. Będzie barwny korowód, święta rodzina i królowie z darami, którzy przybędą konno. Na uczestników czekają śpiewniki i korony.

- Spotykamy się 10:45, a o 11:15 ruszymy barwnym korowodem do Stanisławówki. Wcześniej jeszcze będzie słowo biskupa płockiego ze sceny pod ratuszem. Będą też jasełka, które wystawiają Skauci Europy pod przewodnictwem pana Krzysztofa Piotrowskiego - mówi Stefan Swat, wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.



Orszak przejdzie ulicami Bielską i Jachowicza do kościoła parafii św. Stanisława Kostki. Podczas uroczystości poznamy zwycięzców konkursu na rodzinną szopkę bożonarodzeniową.

Ciechanów

Także w Ciechanowie jutro wspólne kolędowanie, królowie na koniach i barwny korowód. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15:00 na Placu Jana Pawła II.

- Do przedsięwzięcia włączą się też seniorzy, członkowie sekcji teatralnej Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z dziećmi i młodzieżą, harcerze oraz kadeci szkoły mundurowej PUL. Zabrzmią kolędy. Bożonarodzeniowe utwory zagrają muzycy miejskiej orkiestry OSP Ciechanów. Na trasie orszaku ruch samochodów będzie czasowo wstrzymany - mówi rzeczniczka ratusza Paulina Rybczyńska.





Następnie konny korowód przejdzie ulicą Warszawską i Ściegiennego do Kościoła Farnego, gdzie o 16:00 odbędzie się uroczysta msza święta.

Siedlce

Walka Dobra ze Złem, scena w gospodzie i hołd nowo narodzonemu Jezusowi. W sumie sześć biblijnych scen o Bożym Narodzeniu będzie można obejrzeć w Siedlcach podczas Orszaku Trzech Króli. Ten ulicami miasta przejdzie w sobotę po raz jedenasty.

- Hasłem tegorocznego orszaku jest „W jasełkach leży”. Jasło w staropolskim języku to był żłób, więc idziemy do Pana Jezusa, który leży w żłóbku. Mały, bezbronny. Idziemy oddać jemu hołd, bo to jest nasz nowo narodzony Bóg, więc zapraszamy - mówi organizatorka Liliana Konopka.





Uczestnicy wyruszą około 13:00 spod kościoła św. Stanisława i przejdą Piłsudskiego i Wojskową do katedry. Tam będzie wspólne kolędowanie, dzielenie się opłatkiem i żywa szopka.

Sokołów Podlaski

Także ulicami Sokołowa Podlaskiego przejdzie Orszak Trzech Króli. Wydarzenie rozpocznie się mszą w konkatedrze o godzinie 9.30. Przemarsz odbędzie się ulicami: Kilińskiego, Magistracką, Sadową i Wolności aż do Ośrodka Kultury.

- Po drodze będą scenki biblijne - mówi organizatorka Małgorzata Wyszomierska. - Pierwszą scenkę będzie miał Zespół Szkół im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Będzie to scenka „U Heroda”. Ona się będzie znajdowała na ul. Kilińskiego przed księgarnią. Druga scenka będzie przy LO Marii Skłodowskiej-Curie. Tutaj będzie scenka „W karczmie”. Na rogu ulic Sadowej i Wolności będą nam śpiewały małe aniołki - dodaje.





Na koniec odbędzie się wspólne kolędowanie z Zespołem Sokołowianie. Będzie też ciepły posiłek dla uczestników.

Radom

W Radomiu barwny korowód wyruszy w samo południe z rynku.

- Ruszamy tak jak zwykle co roku o godzinie 12:00 z rynku Starego Miasta, chodzimy ulicą Wolności, przez ulicę Reja i ulicą Żeromskiego aż do placu Corazziego, gdzie ukłonimy się nowo narodzonemu Dzieciątku przed szopką betlejemską - informuje Rycerz Kolumba Zbigniew Morgaś.



Przemarsz tradycyjnie rozpocznie się od odczytania edyktu Cezara Augusta. Tę scenę przygotowuje Radomskie Bractwo Kurkowe. Kolejne inscenizacje będzie można zobaczyć po drodze z rynku na plac Corazziego. Będą to: „Grzech pierwszych rodziców”, „Na dworze króla Herolda”, „W gospodzie”, „Poruszenie wśród pasterzy”. Ta scena przy szopce na placu Corazziego. Orszak Trzech Króli zakończy koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Umocnieni”.

