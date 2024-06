Decyzja lokalizacyjna dla CPK po wakacjach? Wojewoda: spółka wciąż nabywa grunty Cyryl Skiba 20.06.2024 09:11 Decyzja lokalizacyjna dla Centralnego Portu Komunikacyjnego możliwe, że dopiero po wakacjach - zapowiedział w „Poranku RDC” Wojewoda Mazowiecki. Mariusz Frankowski poinformował, że trwa procedowanie uzupełnionego w piątek wniosku, złożonego przez spółkę odpowiedzialną za inwestycję. - Spółka jest cały czas w trakcie procesu dobrowolnych nabyć - mówił wojewoda.

Decyzja lokalizacyjna dla CPK może być dopiero po wakacjach. Poinformował o tym na naszej antenie Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.

- Spółka cały czas jest w trakcie procesu dobrowolnych nabyć i ten wniosek, który był złożony, został uzupełniony o kolejnych 30 działek, co wymaga dodatkowej analizy. My w piątek wysłaliśmy kolejne wezwanie do uzupełnienia braków w tym wniosku oraz mapach do spółki i mają na to kolejne 60 dni - wskazał wojewoda.

Wpływ na wydanie decyzji lokalizacyjnej ma postępujący program dobrowolnych nabyć - w tym trybie spółka pozyskuje jeszcze dodatkowe grunty.

- Wiem, że spółka też jest w trakcie pozyskiwania w ramach programu dobrowolnych nabyć kolejnych gruntów, więc być może będzie uzupełniać te wniosek o kolejne działki, co będzie powodować kolejne weryfikacje, więc trudno dzisiaj powiedzieć jednoznacznie, jaki będzie termin wydania decyzji lokalizacyjnej. Proszę pamiętać, że decyzja lokalizacyjna jest poprzedzającą decyzją przed pozwoleniem na budowę, do którego już konieczna jest pełna własność działek. Dzisiaj mamy na własność około 40 procent działek. Może być taka sytuacja, że dopiero po wakacjach się dowiemy - powiedział Frankowski.



Wydanie decyzji lokalizacyjnej otwiera drogę już tylko do wydania pozwolenia na budowę inwestycji.

W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć mieszkańcy mogą skorzystać m.in. z oferty finansowej na poziomie 120 proc. wartości rynkowej gruntu i 140 proc. wartości budynków (lub według wartości odtworzeniowej bez stopnia zużycia). Ponadto Spółka pokrywa koszty przeprowadzki gospodarstwa domowego oraz maszyn i urządzeń rolniczych. Właściciele mogą też korzystać z oferty ponad 600 ha nieruchomości zamiennych oraz budynków mieszkalnych.

Przed wyborami do Europarlamenty premier Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze w czerwcu mają być przedstawione szczegóły dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz towarzyszących temu inwestycji kolejowych.

Poza „gigalotniskiem” najważniejszą częścią składową CPK ma być tzw. igrek, czyli szlak dużych prędkości dla pociągów jadących z Warszawy przez Baranów, Łódź, a następnie do Poznania lub Wrocławia.

Pierwotnie lotnisko w Baranowie między Łodzią a Warszawą miało zostać otwarte na przełomie 2027 i 2028 roku. Z nowych planów wynika, że dojdzie do tego kilka lat później.

