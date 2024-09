Dziennikarka Polskiego Radia RDC z koncertem familijnym w ramach Szalonych Dni Muzyki Cyryl Skiba 26.09.2024 10:59 Dziennikarska Polskiego Radia RDC jako Panakota- wielbicielka „kociej muzyki”. Już w niedzielę koncert familijny z udziałem Beaty Jewiarz w ramach festiwalu Szalone Dni Muzyki. Wystąpi z muzykami orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Daniela Mieczkowskiego.

Beata Jewiarz (autor: mat. Beaty Jewiarz)

„Kocie harce, czyli Panakota w świecie dźwięków”. Koncert familijny z udziałem dziennikarki Polskiego Radia RDC w ramach festiwalu Szalone Dni Muzyki.

Beata Jewiarz podczas wyjątkowego, niedzielnego koncertu wcieli się w Panakotę - wielbicielkę „kociej muzyki”. Wystąpi z muzykami orkiestry Sinfonia Varsovia pod batutą Daniela Mieczkowskiego.

— Tytuł tegorocznego festiwalu, czy podtytuł to „Źródła”. I faktycznie naszym zadaniem jest poinformowanie młodego pasjonata muzyki, skąd ten piękny dźwięk się wydobywa. No bo są skrzypce, prawda? To jest jakieś tam pudełko. No ale jak to się dzieje, że ten dźwięk do nas płynie? To jest w ogóle jakaś magia. A jak to się dzieje, że ta harfa, tak szarpana przez panią harfistkę, że ona wydaje tak piękne, czarodziejskie dźwięki? — mówi Jewiarz.

W podróży po świecie dźwięków pomogą najpiękniejsze kompozycje muzyki klasycznej — Mozart, Ravel, Rossini, Williams, Debussy oraz wiele z nich bardzo znanych, w szczególności dorosłej części publiczności, związanych z filmem czy sceną.

Nasza dziennikarka dla młodych widzów będzie przewodniczką po dźwiękach. Koncert w niedzielę o 11:00 w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Koncert familijny dla widzów 7+ w sali Moniuszki.

Czytaj też: Radosław Pazura i Waldemar Malicki na deskach stołecznej Kamienicy