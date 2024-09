Radosław Pazura i Waldemar Malicki na deskach stołecznej Kamienicy RDC 24.09.2024 13:45 Warszawski Teatr Kamienica z przytupem otworzył sezon teatralny 2024/2025, premierą sztuki Wawrzyńca Kostrzewskiego pt.: „Rodzin@ w sieci, czyli polowanie na followersów”. I nie jest to koniec jesiennych nowości, jakie ma do zaproponowania. Już 28 września odbędzie się premiera na bis spektaklu „Halo, tu Bielicka! Czyli być jak Hanka”. W muzycznym duecie Aldonie Jankowskiej towarzyszyć będzie Radosław Pazura, który na stałe wejdzie do tego tytułu. Zaś kilka dni później, bo 30 września prawdziwa uczta dla miłośników muzyki klasycznej – koncert Waldemara Malickiego i Małgorzaty Krzyżanowicz pt.: „Wirtuoz i Małgorzata”.

O czym opowiadają spektakle?

„Halo, tu Bielicka! Czyli być jak Hanka”

Radosław Pazura jako Bogdan Brzeziński w muzycznej opowieści o przyjaźni, samotności i pragnieniu bycia zauważonym i docenionym. Partneruje niezrównanej Aldonie Jankowskiej, która wciela się w postać Hanki Bielickiej. Historia dwojga ludzi, których połączyła praca i dzięki niej stali się sobie bliscy (choć na odległość). Ona – pełna temperamentu, zawsze w trasie i zawsze w centrum uwagi. On – introwertyczny, bezustannie w swoim krakowskim gabinecie, w cieniu gwiazdy. Razem śmieją się, kłócą, tworzą prawie trzydzieści lat i to wszystko przez telefon… Hanka Bielicka, wielka gwiazda estrady oraz Bogdan Brzeziński, autor jej monologów (napisał ich dla niej około tysiąca) i wieloletni przyjaciel, stali się inspiracją dla tej historii. Spektakl, który powstał z okazji 35-lecia pracy artystycznej Aldony Jankowskiej, nie jest próbą odwzrowania Hanki Bielickiej, scenicznej osobowości tej gwiazdy estrady nie da się odtworzyć. Należy jednak przywoływać i pielęgnować pamięć o tych, którzy stanowią dla nas inspirację i uosabiają to, czego sami szukamy w życiu.

„Wirtuoz i Małgorzata”

Waldemar Malicki i Małgorzata Krzyżanowicz rozkochują w muzyce klasycznej publiczność w Polsce i na całym świecie. Program „Wirtuoz i Małgorzata” pokazuje kunszt artystów i udowadnia, że muzyka klasyczna jest naprawdę dla wszystkich. To nie tylko koncert, ale i przepełniona humorem lekcja historii muzyki klasycznej i prawdziwy pokaz tego, jak uniwersalnym instrumentem jest fortepian. Indywidualny program Waldemara Malickiego w zachwycający sposób przeplata Richarda Wagnera z tematami z „Forresta Gumpa” czy „E.T.”, Giacomo Pucciniego ze Skaldami, wiedeńskie walce z argentyńskim tangiem, a to wszystko w iście wirtuozerskim wydaniu! Ze sceny usłyszymy wykonanie m.in. „Carminy Burany”, „Jazdy Walkirii”, „W grocie Króla Gór”, „Nessun dorma” czy „Prześlicznej wiolonczelistki”. Do tego Piazzolla, Bach, Liszt… To tylko niektóre z muzycznych wzruszeń, które czekają Publiczność!