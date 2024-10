Trwa „Weekend seniora z kulturą”. Jakie wydarzenia przygotowano? [SPRAWDŹ] RDC 05.10.2024 13:28 Oprowadzania po wystawach, projekcje filmowe, spektakle teatralne, koncerty, spotkania z autorami książek i aktorami, warsztaty artystyczne czy potańcówki — to atrakcje przygotowane na „Weekend seniora z kulturą”. Dziś i jutro bilety dla osób powyżej 60. roku życia będą niższe niż normalnie, a wiele wydarzeń będzie bezpłatnych lub za symboliczną złotówkę.

„Weekend seniora z kulturą”. (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

W dniach 5-6 października w ramach akcji „Weekend seniora z kulturą” seniorzy mogą skorzystać ze specjalnie przygotowanego na ten weekend programu instytucji kultury w całym kraju.

Wśród ponad 600 przygotowanych propozycji znalazły się m.in. oprowadzania po wystawach, projekcje filmowe, spektakle teatralne, koncerty, spotkania z autorami książek i aktorami, warsztaty taneczne, plastyczne czy zajęcia z historii sztuki. W każdym województwie można znaleźć coś dla siebie.

— Już po raz 11 zachęcamy instytucje do uważności na starszą grupę odbiorców, a seniorów do uczestnictwa w kulturze. Dzięki wydarzeniu seniorzy mają szansę poznać ofertę teatrów, muzeów, galerii czy też ośrodków i instytucji kultury działających w ich najbliższej okolicy. Często odwiedziny tych miejsc sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji ale są też początkiem dla systematycznego uczestnictwa w kulturze — powiedziała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska.

— W tegorocznej edycji zależało nam, by wzmocnić również aspekt integracji międzypokoleniowej. Część organizowanych przez instytucje aktywności została skierowana zarówno do seniorów, jak i do przedstawicieli młodego pokolenia. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w naprawdę ciekawych i wartościowych propozycjach kulturalnych i dziękuję wszystkim instytucjom i organizacjom, które dołączyły do akcji, za zaangażowanie i przygotowanie specjalnych propozycji — dodała.

Aktywizacja seniorów

Z kolei cytowana w komunikacie ministra do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz oceniła, że „aktywizacja seniorów jest niezwykle ważna”.

— Cieszę się, że akcja zyskuje coraz większe zainteresowanie. Dostrzegalność tej grupy i zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i nawiązywania relacji jest kluczowa — podkreśliła.

Dodała, że „osoby starsze stają się coraz bardziej aktywne, budowanie pomostu między pokoleniami sprawia, że możemy przeciwdziałać wykluczeniu i poprawiać dobrostan psychiczny tych osób”.

„Weekend seniora z kulturą" jest doskonałą okazją, żeby dowiedzieć się i zobaczyć, jak dużo do zaoferowania mają lokalne placówki kultury. Wiele z przygotowanych propozycji będzie bezpłatnych lub za symboliczną opłatą.

„Zapraszamy seniorów z całej Polski do aktywnego udziału w wydarzeniach w pierwszy weekend października, tj. 5 i 6 października. Każdy znajdzie coś w przygotowanym wachlarzu atrakcji: amatorzy rękodzieła – warsztaty plastyczne, melomani – koncerty, wielbiciele książek – spotkania z autorami, miłośnicy sztuki – zwiedzanie wystaw w muzeach i galeriach, zaś lubiący ruch – warsztaty taneczne i gimnastyczne” — zachęca resort kultury.

Jak poinformowano, „w tegorocznej edycji napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń”. „Największy wybór atrakcji czeka na mieszkańców województw: małopolskiego, mazowieckiego i śląskiego” — dodano.

