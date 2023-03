Script Pro. Trwa nabór tekstów do konkursu scenariuszowego Adam Abramiuk 17.03.2023 10:52 Konkurs na najlepszy scenariusz filmowy czy radiowy - trwa nabór zgłoszeń do Script Pro. To propozycja Szkoły Wajdy dla młodych, początkujących twórców, którzy nie mają jeszcze na koncie wielu realizacji.

Script Pro. Trwa nabór tekstów do konkursu scenariuszowego (autor: mat. promocyjne)

Koordynator konkursu Filip Marczewski zaznacza, że w konkursie są trzy kategorie.

- Pierwsza kategoria, z której młodzi scenarzyści, którzy nie mają więcej niż dwóch zrealizowanych filmów według własnych scenariuszy mogą zgłaszać swoje teksty filmów pełnometrażowych. Druga kategoria to audio. Mają być to teksty słuchowisk. Od tego roku mamy trzecią kategorię - film do 15 minut. W tych krótkich filmach można bardzo dużo powiedzieć - wymienia.





Koordynator mówi także, na co będzie zwracała uwagę komisja w zgłoszonych tekstach.

- Komisje selekcyjne zwracają uwagę na temat, zwracają uwagę, jak tekst jest napisany. To jest szalenie indywidualne, dlaczego jeden tekst jest uznany za lepszy a drugi za gorszy. Będzie decydowało to, czy jest szansa na powstanie tego ciekawego filmu albo słuchowiska - tłumaczy.

Nabór scenariuszy trwa do 20 marca. Wyniki poznamy 3 maja.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne oraz konsultacje z wykładowcami i współpracownikami Szkoły Wajdy.

