P. Gliński: przenieśliśmy szkolnictwo artystyczne w XXI wiek RDC 16.03.2023 16:02 Przenieśliśmy szkolnictwo artystyczne od najniższego stopnia po najwyższy, w XXI wiek – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. W siedzibie MKiDN odbyła się konferencja prasowa dotycząca zwiększenia finansowania uczelni artystycznych.

Inwestycje w kulturę (autor: MKiDN)

W siedzibie resortu kultury odbyła się konferencja na temat finansowania uczelni artystycznych. Uczestniczyli w niej m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński oraz kanclerz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Michał Leszczyński.

– Chcieliśmy poinformować, że w roku bieżącym zostały zwiększone nakłady na funkcjonowanie naszych uczelni artystycznych. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje opiekę nad 19 uczelniami w całym kraju. Ten wzrost nakładów o ponad 200 milionów złotych powoduje zwiększenie budżetu o mniej więcej 1/4 w porównaniu do roku poprzedniego, co wynika oczywiście z naszej odpowiedzialności za funkcjonowanie uczelni, ale także ze wzrostu kosztów funkcjonowania i koniecznych podwyżek, w związku z tym ten wzrost o około 25 procent z roku na rok przekłada się na wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące – podkreślił szef MKiDN.

Ten wzrost nakładów obejmuje ok. 150 mln dot. inwestycji oraz prawie 80 mln zł wynikających z podwyżek. Podwyżki w uczelniach artystycznych wynoszą ok. 12 proc. i są wynikiem podniesienia płacy minimalnej, a także zwiększonych kosztów utrzymania uczelni.

Wicepremier @PiotrGlinski: W bieżącym roku zwiększamy nakłady na funkcjonowanie uczelni artystycznych. #MKiDN sprawuje opiekę nad 19 uczelniami w całym kraju. Ten wzrost nakładów o ponad 200 mln zł powoduje zwiększenie budżetu o mniej więcej 1/4 w porównaniu do roku poprzedniego. pic.twitter.com/ELxHjyVdUF — Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (@kultura_gov_pl) March 16, 2023

Inwestycja w kulturę

Szef resortu kultury poinformował także, że nakłady na inwestycje w tym roku są większe niż w poprzednim roku o ponad 80 milionów złotych. – W tej chwili realizujemy osiem dużych inwestycji w naszych uczelniach artystycznych, to jest przede wszystkim budowa nowego kampusu w Bydgoszczy, budowa nowych wydziałów Akademii Muzycznej w Katowicach, to są dwie inwestycje w Krakowie, dwie inwestycje w Poznaniu i dwie inwestycje w Warszawie – powiedział.

– Jeżeli chodzi o sprawy związane z bieżącym utrzymaniem, to także, jak zapowiadaliśmy, 49 milionów złotych jest przeznaczonych na dodatkowe wzrosty kosztów na uczelnie artystyczne – podkreślił Piotr Gliński.

Przypomniał, że w ostatnich siedmiu latach zrealizowaliśmy jedenaście inwestycji europejskich w obszarze uczelni artystycznych, m.in. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadziła wspaniały remont Pałacu Czapskiego. – Działań inwestycyjnych w ostatnich latach zrealizowaliśmy na ponad pół miliarda złotych, jeżeli chodzi o uczelnie – dodał.

Piotr Gliński podkreślił, że „przenieśliśmy szkolnictwo artystyczne od najniższego stopnia po najwyższy, w XXI wiek”. – Jeszcze jest trochę do zrobienia. Jesteśmy w stanie to realizować – zapewnił szef resortu kultury.

– Jeżeli chodzi o sprawy związane z bieżącym utrzymaniem, to także, jak zapowiadaliśmy, 49 milionów złotych jest przeznaczonych na dodatkowe wzrosty kosztów na uczelniach artystycznych – podkreślił Piotr Gliński.

Inwestycje na ASP

Z kolei kanclerz ASP ocenił, że najbardziej spektakularną inwestycją, zrealizowaną w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w ostatnich latach, jest przebudowa Pałacu Czapskich, czyli głównej siedziby ASP w Warszawie.

Przypomniał, że ASP w Warszawie posiada cztery lokalizacje. – Niemniej jednak zarówno dla nas, jak i dla warszawiaków, najważniejszą siedzibą jest ta położona przy Krakowskim Przedmieściu 5. W 2021 r. dzięki środkom pochodzącym z Unii Europejskiej i przy bardzo dużym dofinansowaniu ze strony MKiDN udało się przebudować siedzibę i oddać ją z powrotem społeczeństwu. Oddać w tym sensie, że połowa przebudowanej siedziby została oddana na cele kulturalne, służy prowadzeniu szeroko zakrojonej działalności edukacyjnej. Przebudowa Pałacu Czapskich doskonale pokazuje, jak wielkie są efekty społeczne tych wszystkich inwestycji, które zostały zrealizowane w ostatnich latach – wskazał Leszczyński.

Podkreślił, że to ogromna inwestycja, która przeniosła ASP w Warszawie na zupełnie inny poziom. – Powstało zupełnie nowe centrum kulturalne na mapie Warszawy, które pełni rolę takiego otwartego miejsca dialogu, prezentacji młodej polskiej sztuki, wykorzystuje fakt bycia przy Krakowskim Przedmieściu, które jest pełne turystów. Trudno sobie wyobrazić lepszą promocję młodej, polskiej sztuki – dodał.

Podziękował MKiDN za dofinansowanie tej przebudowy w kwocie 10 mln zł. Przekazał, że dofinansowanie z UE wynosiło 17 mln zł.

Pieniądze na kulturę

– W ślad za przebudową Pałacu Czapskich w ciągu ostatniego roku przebudowany został również dziedziniec od strony Krakowskiego Przedmieścia tak, aby wejście do uczelni warszawskiej, największej i najstarszej uczelni artystycznej w Polsce, było bardziej przyjazne, logiczne i jakby w większym stopniu zachęcało do odwiedzenia przestrzeni naszej uczelni. Przystosowane zostały również pomieszczenia oficyn Pałacu Czapskich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Udało nam się po raz pierwszy od długiego czasu zamontować w budynku Pałacu Czapskich i w jego oficynach windy, które umożliwiają dostęp na wszystkie kondygnacje osobom z niepełnosprawnościami – mówił kanclerz ASP.

Poinformował, że od momentu zakończenia przebudowy Pałacu Czapskich, od ubiegłego roku, realizujemy przebudowę naszego budynku położonego przy ul. Myśliwieckiej 8.

Podkreślił, że budynek przy Myśliwieckiej to cenny zabytek warszawskiego budownictwa z okresu XX-lecia międzywojennego. – Remont i inwestycja jest prowadzona pod nadzorem zarówno służb konserwatorskich, jak i archeologicznych, z dbałością o walory archeologiczne, jak i konserwatorskie – zaznaczył kanclerz ASP.

– Gdyby nie wsparcie MKiDN, nie udałoby się zatrzymać degradacji tego budynku w związku z koniecznością wykonania także szeregu innych prac, które są niezbędne, żeby raz na długi okres uratować ten cenny zabytek XX-lecia międzywojennego – dodał.

– Marzy nam się od wielu lat, aby również w tym budynku zainstalowane zostały windy i zniwelowane zostały wszelkie bariery architektoniczne, które umożliwią swobodny dostęp do tych obiektów wszystkim jego użytkownikom – zdradził.

Czytaj też: Zaginione dzieła Chełmońskiego poszukiwane