„Piosenki jak pamiętnik, płyta jak terapia”. Zalia w RDC o emocjach i inspiracjach Cyryl Skiba 24.02.2025 21:26 Wszystko robię od serca i te piosenki są bardzo intymne. Śmiejemy, że to jest mój pamiętnik, bo dosłownie jest. Miałam pierwszy raz tak, że nie szukałam w ogóle tematów – przyznała w Polskim Radiu RDC Zalia o swojej najnowszej płycie. Wokalistka w rozmowie z Pawłem Bobrowskim mówiła, że przelewanie myśli na papie to dla niej jak zamykanie kolejnych etapów w życiu. 1 marca artystka wystąpi w stołecznym klubie Niebo.

Zalia była gościem Polskiego Radia RDC w audycji „Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego” (autor: RDC)

Zalia, a właściwie Julia Zarzecka – piosenkarka, autorka tekstów piosenek, kompozytorka i aktorka dubbingowa była gościem Polskiego Radia RDC w audycji „Muzyczny radar Pawła Bobrowskiego”.

„Serce” to jej druga solowa płyta. Album, który niedawno się ukazał, jest zbiorem 11 (a w przypadku wersji fizycznej 12) utworów, na których artystka zapisała swoje osobiste historie – niczym na kartkach z pamiętnika.

– Wszystko robię od serca i te piosenki są bardzo intymne, bardzo o mnie. Śmiejemy, że to jest mój pamiętnik, bo dosłownie jest. Miałam pierwszy raz tak, że nie szukałam w ogóle tematów, więc płyta jest bardzo pamiętnikowa, jest taka bardzo prywatna – mówiła Zalia.

„Są dla mnie zakończeniem różnych etapów”

Płyta zawiera takie hity jak „Diament”, „My”, czy „Znowu sam”, które zaistniały na listach największych rozgłośni radiowych. Pierwszy z nich umożliwił jej nominację do konkursu o „Bursztynowego Słowika”. Ostatni utwór wydany przed premierą albumu „Nie mam dla ciebie nic” stworzyła we współpracy z Piotrem Roguckim. Piosenki zostały wydane pod szyldem wytwórni Def Jam Recordings Poland.

– One są dla mnie zakończeniem jakichś różnych etapów, jakichś różnych sytuacji życiowych. Myślę, że bardzo często piszę po to, żeby pozbyć się myśli z głowy, żeby je sobie ułożyć i poprzez piosenki wydobyć z nich coś najpiękniejszego. To jest tak jak na terapii, że jak coś przegadasz, no to już trochę odhaczone, że przybyłeś jakiś temat – porównywała.

Zalia 1 marca wystąpi w klubie Niebo w Warszawie. Początek koncertu o godzinie 20:00.

Grała na największych festiwalach w Polsce

Zalia wydała swój debiutancki album „Kocham i tęsknię” 30 listopada 2022 r. W swojej krótkiej, ale intensywnej karierzeg zagrała podczas najważniejszych festiwali muzycznych w Polsce (Open’er, Orange Warsaw Festival czy Męskie Granie). W 2023 r. otrzymała nominację do nagrody Fryderyk za „Fonograficzny Debiut Roku”. Była także jedną z twarzy promujących cykl koncertów Letnie Brzmienia i uczestniczką projektu specjalnego „Babie Lato”.

Wokalistkę fascynuje alt-pop, pop-rock i R&B, a w jej głośnikach często rozbrzmiewa Jorja Smith, Metronomy, Lana Del Rey, czy Lola Young. W jej piosenkach słychać wyraźne wpływy indie/lofi oraz jazzu. Jest absolwentką Vocal Performance and Songwriting na BIMM w Londynie.

